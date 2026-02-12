Изменение физических условий в Арктике как реальная угроза безопасности (Financial Times, Великобритания)

FT: таяние льдов в Арктике угрожает национальной безопасности России

Таяние арктических льдов влияет на национальную безопасность России и других стран региона, пишет FT. По мнению эксперта, изменения физических условий влияет на эффективность военных технологий, разработанных для применения в этом климате. Это особенно опасно для ядерной сферы, для развития которой требуется стабильность.

Флориан Крампе (Florian Krampe)

Условия в особо важных районах возможных боевых действий становятся все более непредсказуемыми.

Стремление президента Дональда Трампа присоединить Гренландию в начале этого года вызвало тревогу в европейских странах. Однако, сосредоточившись на сомнительных территориальных претензиях Вашингтона в Арктике, лидеры стран проигнорировали реальную угрозу.

В различных политических спорах предполагается, что национальная безопасность и изменение климата относятся к разным сферам. Это стратегическое заблуждение. Изменение климата активно меняет физические условия, от которых зависит стратегическая стабильность в регионе.

Рассмотрим изменение акустики в северной части Атлантического океана. Противолодочная оборона основана на определенных принципах распространения звука под водой. Процесс потепления в Арктике нарушает эти принципы.

Когда пресная вода от таяния льда смешивается с соленой водой, она создает новые термические слои и градиенты плотности. Согласно предположениям ученых НАТО, это приводит к ухудшению акустической среды. Акустическое обнаружение может стать более непредсказуемым в критически важных зонах боевых действий. Когда океанографические условия меняются быстрее, чем способность систем обнаружения к адаптации, ни одна из сторон не может с уверенностью предсказать, насколько эффективны будут принципы противолодочной борьбы.

Проблема инфраструктуры столь же актуальна и на суше. Таяние вечной мерзлоты нарушает состояние взлетно-посадочных полос и радиолокационных станций, обеспечивающих дальнее обнаружение на Крайнем Севере. В 2021 году Министерство экологии России признало, что более 40% арктической инфраструктуры страны пострадало от климатических изменений. Эти последствия увеличивают угрозу для военных объектов на Кольском полуострове, где размещены важнейшие военно-морские силы.

Можно возразить, что вооруженные силы всегда адаптировались к меняющимся условиям, но ядерная сфера — это совсем другое дело. В ней важна предсказуемость. Ядерный паритет между Россией и США требует, чтобы обе стороны сохраняли уверенность в своих системах.

Столкновение между физическими условиями окружающей среды и ядерной устойчивостью создает противоречие в отношении инвестиций. Глобальные военные расходы достигли 2,7 триллионов долларов в 2024 году, что является самым резким устойчивым ростом со времен холодной войны. Тем не менее, страны систематически недоинвестируют в защиту от воздействия окружающей среды, которое снижает возможности их обороны. Когда истребитель не может взлететь из-за того, что талая вечная мерзлота деформировала взлетно-посадочную полосу, это не экологическая проблема, а угроза оборонному потенциалу. Решение проблемы кроется не только в вопросах снабжения.

Бывают и исключения. Например, Испания выделила примерно 1,75 миллиарда евро из своего военного бюджета на развитие потенциала, учитывающего климатические изменения. Однако такой подход является редкостью. Большинство министерств обороны европейских стран по-прежнему рассматривают адаптацию к климатическим изменениям как лишние хлопоты.

Сейчас не самое благоприятное время. В этом месяце истек срок действия договора СНВ-III, который ограничивал количество действующих ядерных ракет и боеголовок у России и США. Дипломатические возможности сокращаются, а экологические перспективы выглядят туманно. Если российские или американские радары дальнего обнаружения выйдут из строя из-за таяния почвы, то риск ложной тревоги или даже случайного запуска ракеты возрастет.

Чтобы адаптироваться к новым условиям, необходимо учитывать экологическую ситуацию в соглашении о контроле над вооружениями и разработать международный механизм обмена данными о нарушениях экологического равновесия.

В XXI веке решения по безопасности принимаются на основе климатических данных XX века. Ядерное сдерживание является довольно хрупким процессом, а изменение климата — это дополнительный дестабилизирующий фактор.

Направлять дипломатические усилия на территориальные споры по поводу Гренландии, игнорируя изменение физических условий, которые влияют на политику сдерживания, — это недальновидная стратегия. Физические условия в Арктике меняются, и структура обеспечения безопасности должна это учитывать.

Флориан Крампе — директор программы по изменению климата и рискам в Стокгольмском международном институте исследований проблем мира.