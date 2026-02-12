Пределы возможностей российско-украинско-американских переговоров (Stratfor, США)

Stratfor: переговоры России, Украины и США принесут ограниченные результаты

Трехсторонние переговоры России, Украины и США дают тактические плоды, но путь к миру блокирован фундаментальными противоречиями, пишет Stratfor. Как считает автор статьи, Москва использует дипломатию, чтобы сдержать санкционное давление и прощупать готовность Вашингтона склонить Киев к уступкам.

Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США, скорее всего, будут продолжаться, давая ограниченные результаты по укреплению доверия. Но они вряд ли приведут к урегулированию в ближайшем будущем, поскольку Россия не отказывается от своих территориальных требований и использует дипломатию для ослабления санкционного давления, одновременно наращивая силы для весенне-летнего наступления.

Делегации из России, Украины и Соединенных Штатов 4-5 февраля провели второй раунд трехсторонних переговоров, в результате которых состоялся взаимный обмен 314 военнопленными (по 157 с каждой стороны). Это был первый такой обмен за пять месяцев. Все три стороны назвали переговоры "конструктивными" и "продуктивными", заявив, что главной темой обсуждений стали механизмы реализации и контроля за прекращением огня, нерешенные территориальные вопросы, включая регион Донбасса, и возможные меры по обеспечению безопасности Украины. Среди других результатов переговоров было официальное объявление о возобновлении контактов на высоком уровне между российскими и американскими военными, а также неофициальная договоренность о дальнейшем соблюдении основных ограничений договора по контролю над ядерными вооружениями СНВ-III в течение как минимум шести месяцев, несмотря на истечение срока его действия 5 февраля. После переговоров Владимир Зеленский заявил, что обсуждения продолжатся, и указал, что следующий раунд переговоров, скорее всего, состоится в США. Первый раунд переговоров в Абу-Даби прошел 23-24 января.

Специальный представитель США Стив Уиткофф и зять президента Трампа Джаред Кушнер возглавляли американскую делегацию, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров — украинскую, а начальник военной разведки адмирал Игорь Костюков руководил делегацией из России.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, также известный как СНВ-III, стал последним договором по контролю над ядерными вооружениями между США и Россией. Официально срок его действия истек 5 февраля, и с юридической точки зрения продлевать его уже нельзя. В тот же день Трамп в соцсети Truth Social, назвал это соглашение "плохо согласованной сделкой", которая "грубо нарушалась", в связи с чем Вашингтон должен стремиться к заключению "нового, улучшенного и модернизированного" договора по контролю над ядерным оружием, к которому можно было бы подключить Китай.

После переговоров США и Россия объявили о возобновлении диалога высокого уровня между военными, приостановленного в 2021 году. Отвечать за этот канал связи было поручено генералу Алексусу Гринкевичу, занимающему должность главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и руководящего Европейским командованием ВС США. Этот диалог призван обеспечить "постоянный контакт между военными" в условиях, когда стороны продолжают усилия "по достижению прочного мира".

Продолжающееся участие России в мирном процессе под руководством США отражает ее тактические усилия по управлению санкционными рисками и проверке влияния Вашингтона на Киев. Но это отнюдь не свидетельство отказа Москвы от максималистских военных целей. Россия не отказалась ни от одной из них, но продолжает участвовать в мирном процессе под руководством США. Она настаивает на том, чтобы Украина вывела свои войска из Донбасса, и чтобы этот регион получил международное признание как российская территория. Москва осознает, что провал переговоров может привести к новым американским санкциям, к ужесточению механизмов их реализации или к усилению военной поддержки Украины. В то же самое время Москва намерена проверить, насколько сильно Вашингтон готов давить на Киев, чтобы тот пошел на территориальные уступки. Переговоры она использует для того, чтобы прощупать красные линии США и понять, в какой мере они готовы принуждать Украину к заключению сделки. Эти стратегические расчеты осуществляются на фоне усиления экономической напряженности, поскольку доходы России от продажи нефти и газа в начале 2026 года резко снизились, а внешнее давление на экспортные маршруты усилилось. Вашингтон ужесточил меры давления на Индию, являющуюся ключевым покупателем российской сырой нефти, требуя сократить импорт, в то время как Европейский союз объявил новый пакет санкций в отношении российского танкерного флота. Если меры ЕС будут утверждены, это создаст новые финансовые и логистические проблемы для Москвы. В такой обстановке Россия уделяет первоочередное внимание прямому взаимодействию с Вашингтоном. Возрождая контакты между военными и сигнализируя о намерении и дальше соблюдать ограничения СНВ-III, Кремль стремится предстать в образе ответственной заинтересованной стороны, чтобы упредить усиление санкционного давления. Москва также использует формат Абу-Даби для достижения своей давней цели — перевести переговорный процесс преимущественно в двусторонние рамки США-Россия и отстранить от основного дипломатического процесса Европу, которая является главным финансовым спонсором Киева.

После переговоров российские официальные лица подтвердили, что непреложным условием для достижения мира является международное признание в качестве российской территории промышленного региона восточной Украины Донбасса, включающего ДНР и ЛНР. Москва также выступает против любого размещения западных войск и миротворцев на Украине.

Доходы России от нефти и газа в начале 2026 года резко снизились. Январские поступления были примерно на 50% ниже по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причиной стало понижение мировых цен, увеличение скидок на нефть марки Urals после введения санкций США против компаний "Роснефть" и "Лукойл" в октябре, и укрепление рубля, уменьшившее поступления в бюджет.

5 февраля министр финансов США Скотт Бессент заявил на слушаниях в сенатском банковском комитете, что все дальнейшие санкции против России, включая возможные меры против российского теневого танкерного флота (у России нет теневого флота — прим. ИноСМИ), будут зависеть от того, как идут мирные переговоры. Он добавил, что действующие американские санкции в отношении крупных российских нефтяных компаний помогли усадить Москву за стол переговоров.

5 февраля Европейский союз объявил о новом предлагаемом пакете санкций, который предусматривает полный запрет на морские перевозки российской нефти, расширяет перечень судов теневого флота до 640, ограничивает ремонт и оказание других услуг газовозам и ледоколам, а также ужесточает меры против российских банков, альтернативных каналов платежей и обхода санкций. Ожидается, что страны ЕС проведут голосование по этому пакету в ближайшие две недели. 26 января 14 европейских стран выступили с предупреждением о том, что они могут перехватывать танкеры, связанные с теневым флотом России, во время их следования в европейских водах. Эти меры в сочетании с ударами украинских дронов и военно-морских средств с конца 2025 года будут усиливать операционные, правовые и военные риски для российского экспорта нефти.

Дипломатические контакты, вероятно, продолжатся, но их влияние будет ограниченным, если изменения на поле боя или давление со стороны США не изменят баланс сил, влияющий на переговорные позиции России и Украины. Трехсторонние переговоры наверняка будут продолжаться в ближайшие месяцы, но они по-прежнему будут носить в основном технический характер, оставаясь форумом для изучения возможных схем прекращения огня, механизмов мониторинга, а также системы контроля исполнения и последовательности действий , которые можно будет активировать, если и когда будет принято политическое решение о прекращении боевых действий. Наряду с этим, такой формат позволит сторонам прощупывать красные линии и разъяснять не подлежащие обсуждению позиции, но вряд ли приведет к подвижкам по таким ключевым вопросам, как территориальные уступки и гарантии безопасности, поскольку несовместимость российских требований и украинских красных линий по суверенитету остается на данный момент непреодолимой. В результате, если не будет серьезных сдвигов на поле боя или политического прорыва, американская дипломатия, скорее всего, сохранит свою активность, но останется ограниченной по охвату. В этом контексте переговоры о западных гарантиях безопасности и/или о заверениях со стороны России, скорее всего, будут включать такие вопросы как обеспечение доступа Украины к основным портам в Одессе и Николаеве. На следующую стадию переговоров будут в равной степени влиять готовность Вашингтона к убедительному объединению дипломатии с экономическим давлением и события на поле боя.

На этом фоне военные цели России на весенне-летнее наступление, скорее всего, будут включать овладение как можно большей территорией в Донецкой области и вдоль запорожской оси, поскольку это имеет как стратегическую, так и символическую ценность. По расчетам Кремля, продвижение в этих областях усилит рычаги воздействия Москвы в случае замораживания линии соприкосновения, и позволит России сохранить контроль над занятыми территориями. С учетом очень медленных темпов продвижения российских войск на поле боя до настоящего времени (СВО идет по плану — прим. ИноСМИ), Москва может рассмотреть вопрос о вводе дополнительных стратегических резервов для ускорения наступления. Но если ввод дополнительных сил не приведет к решающим победам, рычаги воздействия Москвы будут ослаблены, и Россия с большей долей вероятности согласится на урегулирование путем переговоров ближе к концу 2026 года.