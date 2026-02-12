Войти
Военное обозрение

Ульяновский автозавод модернизировал УАЗ-2924 "Хантер" для эвакуации раненых

253
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В рамках поддержки наших вооруженных сил, специалисты Ульяновского автозавода в тесной кооперации с активистами «Народного фронта» представили специальную модификацию легендарного внедорожника УАЗ Хантер.

Автомобиль был глубоко модернизирован для выполнения одной из самых важных гуманитарных задач - оперативной и безопасной эвакуации раненых с поля боя. Все изменения в конструкции вносились не просто инженерами, а рождались из диалога с теми, кому предстоит на этой технике работать, - с военнослужащими, имеющими богатый практический опыт.

Ключевые улучшения автомобиля:

1. Повышенная живучесть и безопасность: Одной из ключевых задач стало обеспечение непрерывности движения в сложнейших условиях. Для этого все колеса автомобиля получили специальные жесткие вставки. Эта технология позволяет машине сохранять мобильность и продолжать выполнение боевой задачи даже в случае серьезного повреждения шин, что критически важно для спасения жизней.

2. Надежность силовой установки: Особое внимание было уделено работе двигателя. Силовой агрегат прошел ряд доработок, направленных на обеспечение его бесперебойной и долговечной работы на различном, в том числе не самом качественном, топливе. Эта особенность гарантирует надежность автомобиля вдали от стационарных заправочных пунктов, в полевых условиях.

Источник изображения: topwar.ru

3. Универсальность и функциональность платформы: Автомобиль построен на базе проверенного шасси, но его салон был полностью переработан. Новая компоновка создает возможности для транспортировки пострадавших различной степени тяжести, обеспечивая им необходимые условия на пути в медицинское учреждение. Кроме того, модульная конструкция позволяет быстро адаптировать машину под конкретные нужды: использовать ее как с закрытым тентом для защиты от непогоды, так и в открытом варианте для лучшего обзора и взаимодействия с внешней обстановкой.

4. Расширенный функционал для специальных задач: Базовая комплектация автомобиля уже включает в себя мощную лебедку, существенно повышающую его проходимость и способность к самовытаскиванию. Продуманная конструкция кузова и салона предусматривает заранее подготовленные места и узлы крепления для оперативного монтажа различного дополнительного специального оборудования, что делает Хантер настоящей многофункциональной платформой.

Источник изображения: topwar.ru

Первый опытный образец автомобиля был спроектирован и собран в рекордно сжатые сроки, что демонстрирует высокий уровень организации и ответственности разработчиков. На текущем этапе машина будет передана для всесторонних испытаний в условиях, максимально приближенных к реальным. Этот важный шаг позволит в дальнейшем совершенствовать конструкцию, делая ее еще более эффективной и соответствующей актуальным требованиям, которые будут поступать непосредственно от военных специалистов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 08:53
  • 72
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 12.02 08:45
  • 1572
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.02 08:12
  • 99
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.02 06:41
  • 0
Комментарий на "Контракты на экспорт российских истребителей Су-57 на Ближний Восток "уже есть". Самый вероятный заказчик — Иран (Military Watch Magazine, США)", и "СМИ предрекли смещение баланса сил на Ближнем Востоке при продаже Су-57"
  • 12.02 05:49
  • 1
Комментарий к "Как становится лучше истребитель Су-57"
  • 12.02 05:01
  • 1
В «Ростехе» оценили эффективность антидронового «Зубра»
  • 12.02 04:48
  • 14176
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.02 04:48
  • 1
Госкомвоенпром Беларуси представляет ударный беспилотный комплекс нового поколения "Квадро-М"
  • 12.02 01:53
  • 1
Пределы возможностей российско-украинско-американских переговоров (Stratfor, США)
  • 12.02 01:46
  • 0
По поводу направлений совершенствования тактической авиации РФ.
  • 12.02 00:24
  • 0
Комментарий к "Линкор класса "Трамп" против "Адмирала Нахимова" (The National Interest, США)"
  • 11.02 22:22
  • 0
Комментарий к "В США оценили «морских терминаторов» из России"
  • 11.02 21:46
  • 1
Вершина диванно-искпердного идиотизма. Комментировать не буду - наслаждайтесь. :)
  • 11.02 21:22
  • 0
Комментарий к "В США назвали главную характеристику Ту-160М"
  • 11.02 20:04
  • 0
Комментарий к "«Технологии против массы»: бундесвер сравнил истребители - свои и противника"