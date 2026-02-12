Опознать угрозу: поезда в зоне СВО защитят специальные бронеплатформы

Они обезопасят составы от атак беспилотников с большим радиусом действия

Российские войска начали применять в зоне СВО новое средство защиты грузовых поездов — специальные платформы с системами поражения дронов и защиты личного состава. На них размещены по два бетонных цилиндра для укрытия бойцов, а также пулеметы и средства РЭБ. Это решение должно обезопасить составы от атак беспилотников с большим радиусом действия, которые могут появляться даже в нескольких десятках километров от передовой. По словам экспертов, это верное решение для защиты логистических маршрутов, так как именно железнодорожные составы — один из ключевых элементов снабжения наших войск.

Как выглядят защитные платформы

В зоне специальной военной операции для защиты грузовых составов начали применять специальные железнодорожные платформы, сообщили источники «Известий», знакомые с ситуацией. На них с двух сторон установлены бетонные цилиндры, между которыми размещены сдвоенные тяжелые пулеметы и средства радиоэлектронной борьбы. Сверху устанавливается защита в виде антидроновых сеток. Платформы размещаются в голове и хвосте поезда.

Их использование преследует две цели. Бетонные укрытия — это защита для личного состава, сопровождающего груз. А системы вооружения позволяют уничтожать беспилотники, если они атакуют поезд.

— Поиск новых технологий для защиты грузовых перевозок в зоне СВО идет постоянно. Речь как о самом грузе, так и о бойцах, которые его сопровождают. Ведь противник всегда ищет способы нарушить нашу военную логистику, — рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Плеханова, полковник Александр Перенджиев.

Он объяснил, почему важно защитить именно голову и хвост поезда.

— Удар по локомотиву и по последнему вагону создают возможность уничтожить весь поезд с помощью тех же беспилотников или РСЗО HIMARS и другими средствами, — пояснил Александр Перенджиев. — Кстати, иногда бывает, что помимо локомотива, который идет впереди, есть и локомотив сзади. Это нужно, чтобы поезд, не теряя время, со станции разгрузки мог быстро вернуться назад. И в случае поражения обоих локомотивов противник может методично уничтожить весь груз. Поэтому и принимаются меры по их защите.

Появление такой защиты поездов обусловлено увеличением дальности действия дронов, полагает военный эксперт Юрий Лямин. Он также обратил внимание, что железнодорожные составы — это один из ключевых элементов снабжения наших войск.

— На них сейчас ложится очень серьезная нагрузка в перевозках, — отметил он. — По автодорожной сети довольно сложно перевезти грузы в таких масштабах. Поэтому даже при наличии большого количества автотранспорта железнодорожное снабжение имеет большое значение.

Решение с платформами очень напоминает то, как оснащались грузовые поезда, которые ходили по железным дорогам в Великую Отечественную войну, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Зенитки также ставили в начале и позади железнодорожного состава. А если он был длинный, то и между ними, — объяснил эксперт.

По мнению Алексея Леонкова, платформы, которыми начали оснащать поезда сегодня, — это временное решение. Однако в случае если они покажут свою эффективность на практике, можно будет рассчитывать на развитие этих средств защиты.

— Если это всё зарекомендует себя положительным образом, то можно будет сделать и промышленные образцы, которые будут оснащены уже всеми средствами защиты личного состава, в том числе и комплексами воздушной разведки, чтобы обнаруживать такие угрозы, как беспилотники, и, возможно, даже крылатые ракеты. А также комплексами поражения этих целей, — заключил эксперт.

Как СВО меняет железнодорожные войска

Ранее «Известия» сообщали, что в зоне специальной военной операции начали использовать железнодорожные дроны — дистанционно управляемые платформы. Они могут передвигаться быстрее других видов транспорта и работают в любую погоду. Каждая платформа перевозит более тонны груза и имеет запас хода около 50 км. На них подразделения железнодорожных войск доставляют российским военнослужащим боеприпасы, воду и провиант.

В последние годы железнодорожные войска непрерывно развиваются. В прошлом году в программе их боевой подготовки появился раздел по борьбе с БПЛА. При проведении занятий в рамках этого курса учитывается опыт, полученный в ходе СВО, а с личным составом занимаются непосредственные участники боевых действий.

Уничтожение дронов отрабатывается с помощью гладкоствольного оружия, штатных автоматов, пулеметов, включая крупнокалиберные, а также зенитных установок, в том числе и спаренных ЗУ-23-2. Кроме того, используются средства радиоэлектронной борьбы.

До 2014 года военное руководство имело смутное представление, что делать с железнодорожными войсками, были даже планы по их ликвидации. Однако с началом конфликта в Донбассе им нашлось применение: в 2015–2017 годах именно они строили ветку Журавка – Миллерово в обход Украины.

Активно задействованы железнодорожные войска и с первых дней специальной военной операции. Они отвечают за противодиверсионные мероприятия и охрану инфраструктуры, проведение технической и инженерной разведки путей, проводят разминирование, подвоз материалов, сопровождают воинские эшелоны, а также участвуют в гуманитарных акциях.

В составе войск есть специальные поезда «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей». На их вооружении стоят 82-мм минометы, БМП-2 с 30-мм пушкой, крупнокалиберные пулеметы НСВ «Утес», спаренные зенитные установки ЗУ-23-2. Конструкция позволяет быстро нарастить зенитное вооружение. Также на борту есть средства радиоэлектронной борьбы для подавления радиоуправляемых взрывных устройств и дроны для ведения разведки маршрутов движения.

На каждом таком поезде присутствуют ремонтные подразделения и мобильные тактические группы. Платформы бронепоездов загружены рельсами и шпалами, благодаря этому личный состав своими силами может восстановить до 100 м верхнего строения пути.

