С критически низким шансом перехвата: пакистанская гиперзвуковая ракета SMASH

Источник изображения: topwar.ru

Пакистанская компания GIDS представила на выставке WDS 2026 в Эр-Рияде гиперзвуковую противокорабельную баллистическую ракету SMASH (экспортное обозначение изделия P282), указав, что она способна эффективно работать и по наземным целям.

Дальность полёта ракеты составляет 290 км. Она оснащена унитарной осколочно-фугасной БЧ проникающего типа массой 384 кг (для удара по наземным целям – боеголовкой весом 444 кг). Длина оценивается примерно в 9–12 м, диаметр – 85–90 см.

Наведение осуществляется с помощью ИНС с коррекцией по спутниковой навигации в сочетании – в модификации ПКР – с активной радиолокационной ГСН на конечном участке. Ракета оснащена одноступенчатым твердотопливным двигателем, работающим в двух режимах (стартовом и маршевом). КВО составляет не более 10 м.

Согласно официальным заявлениям, ракета способна развивать скорость до 8 Мах. На терминальной стадии, при пикировании на цель, она превышает 2 Мах. Ракета использует квазибаллистическую траекторию (то есть маневрирует при полёте) с почти вертикальным углом атаки на финальном этапе, что существенно сокращает время реакции ПВО противника, делая шанс перехвата критически низким.

Первыми штатными носителями SMASH стали фрегаты проектов Zulfiquar (Type 22) и Tughril (Type 054A/P). Также возможен запуск с наземных мобильных установок.

