Если «Телега» встанет: вопросы от военных и размышления военкоров

Сегодня только и разговоров что о Telegram. Несмотря на то, что в профильном комитете парламента заявляют, что никаких решений по блокировке мессенджера в нашей стране не принималось, РКН подтвердил начало процесса замедления. На самом деле, ограничения в отношении «Телеги» начали вводиться гораздо раньше, в том числе и в плане звонков. Объяснялось борьбой с мошенниками.

Ситуацию прокомментировал Павел Дуров, заявив, что эти действия направлены на продвижение российского нацмессенджера, что само по себе бьёт по свободе слова. Даже если отбросить тезис о том, что по свободе слова сегодня что и кто только не бьёт, с «Телеграмом» немало подводных камней. Один из основных, который тут рассмотрим, связан с фронтом.

Военные откровенно говорят о том, что порой именно и чуть ли не исключительно пресловутая «Телега» даёт возможность оперативно обмениваться данными между подразделениями, между фронтом и тылом, запрашивать огневую поддержку, корректировать удары и, собственно, действия. «Телега» активно используется для волонтёрской помощи.

Да, «Телеграмом» активно пользуется и противник, так он и «Старлинками» пользуется, и китайскими рациями. Их тоже запретить? Мало того, на Украине этот мессенджер пока не ограничивают и не запрещают, хотя слухи ходили.

И если у врага этот вариант связи останется в распоряжении, а у российских военных - нет, то это может нанести значительный ущерб нашим подразделениям. И это не пустые слова, а заявления самих бойцов с фронта.

Ситуацию комментируют и военкоры. Александр Сладков задаётся вопросом, а будет ли у военных доступная альтернатива в зоне СВО?

Сладков:

Чем заменят «телегу» на СВО? Запад устроил нам двухдневный нокдаун с этим отключенным «Старлинком». Теперь и эту возможность управления и связи хороним. Но, забираете винтовку у бойца, дайте ему другую, более хорошую. А тут, получается, винтовку забирают, - оставайся без оружия. А связь, это более, чем оружие, это, простите за избитость классики, это основа управления войсками.

Военкор спрашивает, а как в таких условиях побеждать, какими средствами?

«Арахисом» и ТА-57? И всё?

Журналист Андрей Медведев напоминает о том, что «Телеграм» - это ведь ещё и действенный инструмент продвижения интересов на постсоветском пространстве. Если его самим себе «забанить», то на какой иной инструмент рассчитывать? Если собираются рассчитывать исключительно на MAX, то совсем не вариант. По той простой причине, что как минимум пока он, мягко говоря, не везде на постсоветском пространстве работает. Да и станут ли, например, в странах Средней Азии на него переходить, когда есть та же «Телега»? Вопрос риторический.

И вопрос не один.

Поэтому ситуация с «Телегой» отнюдь не выглядит «озабоченностью зумеров и онижедетей». Это по-настоящему серьёзный вопрос, который требует здорового и тщательного анализа, а не варианта «размахнись рука, раззудись плечо». Ведь если ТГ встанет, а достойной альтернативы не появится, то последствия могут оказаться крайне болезненными даже с точки зрения интересов государства.