Ростех представил передовые медицинские решения на World Health Expo Dubai 2026.

Крупнейший на Ближнем Востоке форум по медицине и фармацевтике проходит в Дубае с 9 по 12 февраля и собрал более 235 тыс. профессионалов

Госкорпорация Ростех представила новейшие разработки для диагностики, лечения и протезирования на World Health Expo Dubai 2026 — крупнейшем на Ближнем Востоке форуме в сфере здравоохранения. В рамках деловой программы делегация Корпорации обсудила вопросы сотрудничества в области медицины, в том числе совместную разработку новых технологий, производство оборудования и экспорт передовых медицинских изделий Ростеха, с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов.

С российской стороны в переговорах приняли участие заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Максим Выборных, статс-секретарь Госкорпорации Ростех Сергей Цыб, торговый представитель России в ОАЭ Андрей Терехин, а также представители предприятий Корпорации: «В/О Союзхимэкспорт», ЦИТО, «РТ-Медтех», «Вансел» и «НацМедТех». Со стороны ОАЭ во встречах участвовали заместитель министра здравоохранения и профилактики Амин Хуссейн аль-Амери, государственный министр, председатель совета директоров Эмиратского фармакологического агентства EDE Саид Мубарак Рашид аль-Хаджери, директор EDE Фатима аль-Кааби.

Делегация Ростеха рассказала зарубежным коллегам о новейших решениях в области сердечно-сосудистой хирургии, диагностики онкологических заболеваний, контроля сахарного диабета, а также о высокотехнологичном протезировании и возможностях реабилитации. Практика применения медицинской продукции предприятий Корпорации показывает ее высокую эффективность, надежность и востребованность в системе здравоохранения России.

«Развитие медицинского приборостроения — одна из приоритетных задач Ростеха. Сегодня в портфеле Корпорации — порядка 250 видов зарегистрированной продукции для здравоохранения. Эти разработки охватывают практически все направления медицины. Мы выводим новые технологии на международные рынки, предлагая партнерам клинически доказанные решения для диагностики, лечения и реабилитации. Это позволяет повышать качество медицинской помощи и выстраивать устойчивое технологическое сотрудничество с зарубежными партнерами, обеспечивая внедрение передовых решений», — отметил статс-секретарь Госкорпорации Ростех Сергей Цыб.

Одним из наиболее показательных примеров таких решений стали разработки с применением искусственного интеллекта. Так, первый отечественный сканер микропрепаратов OneCell Scan 3.0 («Вансел Скан») распознает раковые клетки и помогает врачам ставить точные диагнозы. Технология задает новый стандарт медицинских исследований в России. По своим возможностям устройство не уступает лучшим зарубежным аналогам, а по отдельным показателям превосходит их. Сканер может работать 24/7 и за один цикл обрабатывает почти 300 гистологических образцов. В прошлом году OneCell Scan 3.0 был запущен в серийное производство.

Кроме того, на встрече обсуждались перспективы сотрудничества в области эндокринологии. Одно из последних в этом направлении изделий Корпорации — система непрерывного мониторинга глюкозы. Компания «НацМедТех» сегодня ведет подготовку к запуску ее серийного производства. Мощности завода в ближайшем будущем позволят выпускать до 5 млн устройств в год. Это полностью закроет потребности российского здравоохранения и даст возможность начать поставки продукции за рубеж.

Отдельный акцент был сделан на решениях для сердечно-сосудистой хирургии. Представители ОАЭ получили образец первого российского МРТ-совместимого электрокардиостимулятора, производство которого в 2025 году запустило предприятие «Кардиоэлектроника». Преимущество прибора заключается в том, что он позволяет проходить МРТ-исследования без ограничений, что невозможно при использовании обычных моделей.

Российская сторона также поделилась опытом внедрения комплексной системы реабилитации и высокотехнологичного протезирования. В контуре Госкорпорации Ростех разработку и производство протезов ведет Центр инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО), филиалы центра сегодня открываются по всей России. Изделия предприятия позволили вернуть к активной жизни тысячи людей. Специалисты ЦИТО проводят комплексную реабилитацию пациентов, в том числе с помощью специальных спортивных протезов, благодаря которым можно кататься на лыжах, коньках, заниматься плаванием, тяжелой атлетикой и другими видами спорта.

«Ростех обладает уникальными компетенциями в сфере комплексной реабилитации. Наши высокотехнологичные протезы позволяют не только выполнять необходимые движения в быту, но и оставаться активными вне дома, работать и заниматься спортом. С 2022 года пациенты ЦИТО получили свыше 9000 протезов, в том числе — более 400 спортивных. Многие изделия Ростеха не имеют российских аналогов и сопоставимы с лучшими иностранными образцами. Они уже доказали свою эффективность, и мы делаем все, чтобы инновационные технологии стали доступными для всех, кто нуждается в помощи. Своим опытом в реабилитации готовы поделиться с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов», — сказал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Максим Выборных.

World Health Expo Dubai — крупнейший на Ближнем Востоке и второй по величине в мире форум по медицине и фармацевтике. Мероприятие проходит в Дубае с 9 по 12 февраля 2026 года. В этом году участниками выставки стали более 235 тыс. профессионалов из более чем 180 стран. На площадке представлены экспозиции по девяти ключевым секторам здравоохранения.