Войти
Ростех

Ростех представил передовые медицинские решения на World Health Expo Dubai 2026

250
0
0
World Health Expo Dubai 2026
Ростех представил передовые медицинские решения на World Health Expo Dubai 2026.
Источник изображения: Торгпредство России в Королевстве Саудовская Аравия

Крупнейший на Ближнем Востоке форум по медицине и фармацевтике проходит в Дубае с 9 по 12 февраля и собрал более 235 тыс. профессионалов

Госкорпорация Ростех представила новейшие разработки для диагностики, лечения и протезирования на World Health Expo Dubai 2026 — крупнейшем на Ближнем Востоке форуме в сфере здравоохранения. В рамках деловой программы делегация Корпорации обсудила вопросы сотрудничества в области медицины, в том числе совместную разработку новых технологий, производство оборудования и экспорт передовых медицинских изделий Ростеха, с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов.

С российской стороны в переговорах приняли участие заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Максим Выборных, статс-секретарь Госкорпорации Ростех Сергей Цыб, торговый представитель России в ОАЭ Андрей Терехин, а также представители предприятий Корпорации: «В/О Союзхимэкспорт», ЦИТО, «РТ-Медтех», «Вансел» и «НацМедТех». Со стороны ОАЭ во встречах участвовали заместитель министра здравоохранения и профилактики Амин Хуссейн аль-Амери, государственный министр, председатель совета директоров Эмиратского фармакологического агентства EDE Саид Мубарак Рашид аль-Хаджери, директор EDE Фатима аль-Кааби.

Делегация Ростеха рассказала зарубежным коллегам о новейших решениях в области сердечно-сосудистой хирургии, диагностики онкологических заболеваний, контроля сахарного диабета, а также о высокотехнологичном протезировании и возможностях реабилитации. Практика применения медицинской продукции предприятий Корпорации показывает ее высокую эффективность, надежность и востребованность в системе здравоохранения России.

«Развитие медицинского приборостроения — одна из приоритетных задач Ростеха. Сегодня в портфеле Корпорации — порядка 250 видов зарегистрированной продукции для здравоохранения. Эти разработки охватывают практически все направления медицины. Мы выводим новые технологии на международные рынки, предлагая партнерам клинически доказанные решения для диагностики, лечения и реабилитации. Это позволяет повышать качество медицинской помощи и выстраивать устойчивое технологическое сотрудничество с зарубежными партнерами, обеспечивая внедрение передовых решений», — отметил статс-секретарь Госкорпорации Ростех Сергей Цыб.

Одним из наиболее показательных примеров таких решений стали разработки с применением искусственного интеллекта. Так, первый отечественный сканер микропрепаратов OneCell Scan 3.0 («Вансел Скан») распознает раковые клетки и помогает врачам ставить точные диагнозы. Технология задает новый стандарт медицинских исследований в России. По своим возможностям устройство не уступает лучшим зарубежным аналогам, а по отдельным показателям превосходит их. Сканер может работать 24/7 и за один цикл обрабатывает почти 300 гистологических образцов. В прошлом году OneCell Scan 3.0 был запущен в серийное производство.

Кроме того, на встрече обсуждались перспективы сотрудничества в области эндокринологии. Одно из последних в этом направлении изделий Корпорации — система непрерывного мониторинга глюкозы. Компания «НацМедТех» сегодня ведет подготовку к запуску ее серийного производства. Мощности завода в ближайшем будущем позволят выпускать до 5 млн устройств в год. Это полностью закроет потребности российского здравоохранения и даст возможность начать поставки продукции за рубеж.

Отдельный акцент был сделан на решениях для сердечно-сосудистой хирургии. Представители ОАЭ получили образец первого российского МРТ-совместимого электрокардиостимулятора, производство которого в 2025 году запустило предприятие «Кардиоэлектроника». Преимущество прибора заключается в том, что он позволяет проходить МРТ-исследования без ограничений, что невозможно при использовании обычных моделей.

Российская сторона также поделилась опытом внедрения комплексной системы реабилитации и высокотехнологичного протезирования. В контуре Госкорпорации Ростех разработку и производство протезов ведет Центр инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО), филиалы центра сегодня открываются по всей России. Изделия предприятия позволили вернуть к активной жизни тысячи людей. Специалисты ЦИТО проводят комплексную реабилитацию пациентов, в том числе с помощью специальных спортивных протезов, благодаря которым можно кататься на лыжах, коньках, заниматься плаванием, тяжелой атлетикой и другими видами спорта.

«Ростех обладает уникальными компетенциями в сфере комплексной реабилитации. Наши высокотехнологичные протезы позволяют не только выполнять необходимые движения в быту, но и оставаться активными вне дома, работать и заниматься спортом. С 2022 года пациенты ЦИТО получили свыше 9000 протезов, в том числе — более 400 спортивных. Многие изделия Ростеха не имеют российских аналогов и сопоставимы с лучшими иностранными образцами. Они уже доказали свою эффективность, и мы делаем все, чтобы инновационные технологии стали доступными для всех, кто нуждается в помощи. Своим опытом в реабилитации готовы поделиться с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов», — сказал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Максим Выборных.

World Health Expo Dubai — крупнейший на Ближнем Востоке и второй по величине в мире форум по медицине и фармацевтике. Мероприятие проходит в Дубае с 9 по 12 февраля 2026 года. В этом году участниками выставки стали более 235 тыс. профессионалов из более чем 180 стран. На площадке представлены экспозиции по девяти ключевым секторам здравоохранения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Компании
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.02 05:38
  • 14156
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 22:17
  • 0
Вершина диванно-искпердного идиотизма. Комментировать не буду - наслаждайтесь. :)
  • 10.02 22:04
  • 0
Комментарий к "Следующий хозяин Европы? Чем грозит новая мощь Германии (Foreign Affairs, США)"
  • 10.02 15:47
  • 1
Насколько эффективны западные ВВС и ВМФ для войны Запада против России?
  • 10.02 11:56
  • 4
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 10.02 11:55
  • 1
Следующий хозяин Европы? Чем грозит новая мощь Германии (Foreign Affairs, США)
  • 10.02 00:08
  • 0
Комментарий к ""Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО"
  • 09.02 21:41
  • 0
Комментарий к "В США заявили о ненависти НАТО к российским бомбардировщикам Ту-160М"
  • 09.02 18:25
  • 8
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 09.02 17:37
  • 122
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 09.02 16:24
  • 1
Константин Феоктистов: единственный в СССР беспартийный космонавт
  • 09.02 14:32
  • 1
Европа готовится к сближению с Владимиром Путиным (Foreign Policy, США)
  • 09.02 06:23
  • 0
О роли ТЯО в гипотетической войне - в том числе, с учетом планов СА 80-ых.
  • 09.02 05:42
  • 1
Ростех представит в Эр-Рияде комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 09.02 04:51
  • 2
Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»