ЦИТО представил разработки для военной медицины на стратегической сессии в технополисе «Эра»

233
0
0
ЦИТО
Источник изображения: Пресс-служба Правительства РФ

Экспозиция включала аппараты внешней фиксации по методу Илизарова, эндопротезы плечевого и тазобедренного суставов, а также протезы конечностей

В военном технополисе «Эра» состоялась стратегическая сессия, посвященная развитию инновационной медицины в современных условиях. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров, заместитель министра обороны Василий Осьмаков, заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева, заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова, представители органов военного управления, предприятий оборонно-промышленного комплекса и исследовательских центров.

В ходе сессии обсуждались вопросы медицинского обеспечения участников специальной военной операции, в том числе применение высокотехнологичных решений в хирургии, протезировании и комплексной реабилитации. В качестве эксперта и одного из докладчиков в сессии принял участие генеральный директор АО «ЦИТО» Виктор Спектор.

Денис Мантуров отметил, что благодаря системному подходу и использованию современных технологий сегодня удается возвращать в строй более 95% раненых военнослужащих. Он подчеркнул, что в области протезирования Россия вышла на флагманский уровень, а отечественные разработки позволяют максимально восполнять утраченные функции и обеспечивать высокий уровень медицинской и медико-психологической реабилитации. В числе ключевых задач было названо масштабное внедрение технологий протезирования в интересах ветеранов СВО.

ЦИТО Госкорпорации Ростех продемонстрировал участникам сессии свои передовые разработки и решения в области травматологии, ортопедии и протезирования, применяемые как на этапах хирургического лечения, так и в процессе последующей реабилитации. Экспозиция включала аппараты внешней фиксации по методу Илизарова, эндопротезы плечевого и тазобедренного суставов, в том числе реверсивные и ревизионные конструкции, а также протезы конечностей — от модульных решений до микропроцессорных систем и специализированных моделей для занятий различными видами спорта. Также было представлено устройство функциональной электростимуляции мышц, которое позволяет в короткие сроки сформировать правильный стереотип ходьбы.

Представленные разработки подтверждают готовность ЦИТО обеспечивать военнослужащих надежными, технологичными решениями, которые помогают вернуть свободу движения и поддерживают возвращение к профессиональной и социальной жизни.

