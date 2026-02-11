Легендарный «Стингер» уходит в отставку после полувека эксплуатации

Стингер

Американский ПЗРК эпохи холодной войны «Стингер» долгое время считался одним из лучших в своем классе. Он поступил на вооружение в далеком 1981 году, став участником многих наиболее крупных конфликтов последней четверти ХХ века. Окончательное решение о снятии «Стингера» с вооружения было принято лишь недавно, после успешной демонстрации компанией Raytheon своего нового ПЗРК NGSRI.

«Стингер» был разработан компанией General Dynamics, однако позже его производство перешло к Raytheon. Его основная задача — борьба с низколетящими воздушными целями. Пуск ракеты производился из контейнера с плеча специально обученным стрелком. В отличие от более ранних ПЗРК «Стингер» мог поражать цели не только в догон, но и на встречном курсе благодаря оптической инфракрасной головке самонаведения. Первое его массовое применение состоялось во время войны в Афганистане против советской авиации. Начиная с 1986 года США поставили моджахедам около 2000 ПЗРК. Советским войскам удалось захватить «Стингер», после чего появилась возможность противостоять ему с помощью специальных тепловых ловушек, которые отстреливались боевыми самолетами и вертолетами. Позже, изучив захваченный «Стингер», советские конструкторы создали собственные, более совершенные ПЗРК. Новая ракета комплекса NGSRI летит быстрее «Стингера» со скоростью 2,5 Маха и поражает цели на дальности до 8 км (у «Стингера» — около 5 км). У нее более мощный твердотопливный двигатель, а в боевой части установлены неконтактный и цифровой контактный взрыватели, что дает возможность поражать цели даже после промаха.

Александр Агеев