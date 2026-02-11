Войти
Техкульт

Легендарный «Стингер» уходит в отставку после полувека эксплуатации

273
0
0

Стингер

Американский ПЗРК эпохи холодной войны «Стингер» долгое время считался одним из лучших в своем классе. Он поступил на вооружение в далеком 1981 году, став участником многих наиболее крупных конфликтов последней четверти ХХ века. Окончательное решение о снятии «Стингера» с вооружения было принято лишь недавно, после успешной демонстрации компанией Raytheon своего нового ПЗРК NGSRI.

«Стингер» был разработан компанией General Dynamics, однако позже его производство перешло к Raytheon. Его основная задача — борьба с низколетящими воздушными целями. Пуск ракеты производился из контейнера с плеча специально обученным стрелком. В отличие от более ранних ПЗРК «Стингер» мог поражать цели не только в догон, но и на встречном курсе благодаря оптической инфракрасной головке самонаведения. Первое его массовое применение состоялось во время войны в Афганистане против советской авиации. Начиная с 1986 года США поставили моджахедам около 2000 ПЗРК. Советским войскам удалось захватить «Стингер», после чего появилась возможность противостоять ему с помощью специальных тепловых ловушек, которые отстреливались боевыми самолетами и вертолетами. Позже, изучив захваченный «Стингер», советские конструкторы создали собственные, более совершенные ПЗРК. Новая ракета комплекса NGSRI летит быстрее «Стингера» со скоростью 2,5 Маха и поражает цели на дальности до 8 км (у «Стингера» — около 5 км). У нее более мощный твердотопливный двигатель, а в боевой части установлены неконтактный и цифровой контактный взрыватели, что дает возможность поражать цели даже после промаха.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Продукция
Stinger
Компании
General Dynamics
Raytheon
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.02 05:38
  • 14156
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 22:17
  • 0
Вершина диванно-искпердного идиотизма. Комментировать не буду - наслаждайтесь. :)
  • 10.02 22:04
  • 0
Комментарий к "Следующий хозяин Европы? Чем грозит новая мощь Германии (Foreign Affairs, США)"
  • 10.02 15:47
  • 1
Насколько эффективны западные ВВС и ВМФ для войны Запада против России?
  • 10.02 11:56
  • 4
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 10.02 11:55
  • 1
Следующий хозяин Европы? Чем грозит новая мощь Германии (Foreign Affairs, США)
  • 10.02 00:08
  • 0
Комментарий к ""Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО"
  • 09.02 21:41
  • 0
Комментарий к "В США заявили о ненависти НАТО к российским бомбардировщикам Ту-160М"
  • 09.02 18:25
  • 8
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 09.02 17:37
  • 122
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 09.02 16:24
  • 1
Константин Феоктистов: единственный в СССР беспартийный космонавт
  • 09.02 14:32
  • 1
Европа готовится к сближению с Владимиром Путиным (Foreign Policy, США)
  • 09.02 06:23
  • 0
О роли ТЯО в гипотетической войне - в том числе, с учетом планов СА 80-ых.
  • 09.02 05:42
  • 1
Ростех представит в Эр-Рияде комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 09.02 04:51
  • 2
Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»