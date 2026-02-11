Войти
Газета.ru

СМИ предрекли смещение баланса сил на Ближнем Востоке при продаже Су-57

Разделы: Авиация
249
0
0
Российский истребитель Су-57 на XV международной выставке авиакосмической техники Aero India 2025
Российский истребитель Су-57 на XV международной выставке авиакосмической техники Aero India 2025.
Источник изображения: © РИА Новости Нина Падалко

MWM: крупная продажа Су-57 изменит баланс сил в воздухе на Ближнем Востоке

Поставки российских истребителей пятого поколения Су-57 в страны Ближнего Востока способны сильно повлиять на баланс сил в регионе. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

Согласно материалу издания, любая крупная продажа истребителей Су-57 может существенно изменить баланс сил в воздухе на Ближнем Востоке. При этом Израиль остается единственным оператором истребителей пятого поколения в регионе, а Алжир — единственным таким оператором в Африке.

По данным MWM, наиболее вероятным получателем истребителей Су-57 может стать Иран, который уже ожидает поставок 48 самолетов Су-35. В настоящее время ВВС страны располагают примерно 300 устаревшими машинами, преимущественно F-4E и F-5E/F времен войны во Вьетнаме. Появление на вооружении Су-57 в сочетании с Су-35 способно существенно усилить воздушные возможности Тегерана.

Глава Бюро по делам Ближнего Востока Госдепартамента Роберт Палладино заявил, что США могут ввести санкции против Алжира из-за покупки российских истребителей. По его словам, сообщения об этом вызывают озабоченность у американской администрации.

Ранее в США рассказали об эффективности Су-57.

Андрей Хромов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Вьетнам
Израиль
Иран
США
Продукция
F-5
ПАК ФА
Су-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.02 05:38
  • 14156
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 22:17
  • 0
Вершина диванно-искпердного идиотизма. Комментировать не буду - наслаждайтесь. :)
  • 10.02 22:04
  • 0
Комментарий к "Следующий хозяин Европы? Чем грозит новая мощь Германии (Foreign Affairs, США)"
  • 10.02 15:47
  • 1
Насколько эффективны западные ВВС и ВМФ для войны Запада против России?
  • 10.02 11:56
  • 4
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 10.02 11:55
  • 1
Следующий хозяин Европы? Чем грозит новая мощь Германии (Foreign Affairs, США)
  • 10.02 00:08
  • 0
Комментарий к ""Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО"
  • 09.02 21:41
  • 0
Комментарий к "В США заявили о ненависти НАТО к российским бомбардировщикам Ту-160М"
  • 09.02 18:25
  • 8
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 09.02 17:37
  • 122
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 09.02 16:24
  • 1
Константин Феоктистов: единственный в СССР беспартийный космонавт
  • 09.02 14:32
  • 1
Европа готовится к сближению с Владимиром Путиным (Foreign Policy, США)
  • 09.02 06:23
  • 0
О роли ТЯО в гипотетической войне - в том числе, с учетом планов СА 80-ых.
  • 09.02 05:42
  • 1
Ростех представит в Эр-Рияде комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 09.02 04:51
  • 2
Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»