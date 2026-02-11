Войти
Spiegel сообщил о заказе Германией боевых дронов на 536 млн евро

Барражирующие боеприпасы HX-2 производства германской компании Helsing (c) Helsing
Барражирующие боеприпасы HX-2 производства германской компании Helsing (c) Helsing.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Министерство обороны Германии намерено в ускоренном темпе заказать боевые дроны у оборонных стартапов Helsing и Stark Industries на сумму в 536 миллионов евро, сообщает газета Spiegel со ссылкой на имеющуюся в ее распоряжении информацию.

Министерство обороны Германии планирует в ускоренном порядке заказать боевые дроны у стартапов Helsing и Stark Industries на сумму 536 млн евро, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные газеты Spiegel.

Ведомство собирается приобрести тысячи единиц так называемого "барражирующего вооружения" – дроны, которые могут быть оснащены боевыми зарядами.

Как уточняет издание, речь идет о моделях Virtus от Stark Industries и HX-2 от Helsing. Все дроны должны быть поставлены до конца 2026 года. Новым вооружением планируется укомплектовать бригаду бундесвера, которую Германия развертывает в Литве для повышения боеспособности подразделения.

Ранее издание Politico обращало внимание, что беспилотники Helsing уже применялись на Украине и показали низкую эффективность. В этой связи, по мнению журналистов, новая закупка может привести к неэффективным расходам для Бундесвера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Helsing получила 600 млн евро для разработки военных дронов для Украины.

Стартапы Германии заключат контракты на поставку дронов для немецкой бригады, размещенной в Литве.

Bloomberg сообщил о приостановке заказов БПЛА Helsing для Украины.

Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Украина
Проекты
БПЛА
