Spiegel сообщил о заказе Германией боевых дронов на 536 млн евро

Министерство обороны Германии намерено в ускоренном темпе заказать боевые дроны у оборонных стартапов Helsing и Stark Industries на сумму в 536 миллионов евро, сообщает газета Spiegel со ссылкой на имеющуюся в ее распоряжении информацию.

Ведомство собирается приобрести тысячи единиц так называемого "барражирующего вооружения" – дроны, которые могут быть оснащены боевыми зарядами.

Как уточняет издание, речь идет о моделях Virtus от Stark Industries и HX-2 от Helsing. Все дроны должны быть поставлены до конца 2026 года. Новым вооружением планируется укомплектовать бригаду бундесвера, которую Германия развертывает в Литве для повышения боеспособности подразделения.

Ранее издание Politico обращало внимание, что беспилотники Helsing уже применялись на Украине и показали низкую эффективность. В этой связи, по мнению журналистов, новая закупка может привести к неэффективным расходам для Бундесвера.

Дмитрий Зубарев