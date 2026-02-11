Как становится лучше истребитель Су-57

Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС?

Вооруженные силы получили новую партию самолетов Су-57. Точное количество переданных машин не сообщается, но производитель – Объединенная авиастроительная корпорация – особо отметил, что машины получили обновленные бортовые системы и новый комплекс вооружения. "Мы передали в войска машины, которые стали еще мощнее и опаснее", – отметил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

И это действительно так. О том, что новейший российский истребитель способен уверенно действовать в зоне поражения неприятельской ПВО, оставаясь незаметным для противника, свидетельствуют и зарубежные источники.

"Российские ВКС продемонстрировали высокую уверенность в малозаметности Су-57 и перебросили истребители для ведения интенсивных боевых действий на территории Украины в районах, где концентрация средств ПВО особенно высока", – сообщал журнал Military Watch. Издание подчеркивало, что Су-57 продемонстрировал боевую эффективность в условиях применения современных западных комплексов ПВО, таких как Patriot, NASAMS и IRIS-T.

Подобная точка зрения прозвучала и в другом американском издании. Обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт признал, что "у России есть реальная система, меняющая правила игры". Но какие конкретные изменения претерпели Су-57, переданные 9 февраля в войска? Официально данные подробности не разглашались, но в СМИ попадали некоторые сведения и утечки о модернизации и самолета, и его систем вооружений – а значит, можно сделать ряд обоснованных предположений.

Прежде всего о том, что одним из главных улучшений Су-57 стала новая многофункциональная РЛС с активной фазированной решеткой (АФАР) "Белка". Ее антенны размещены по всему корпусу самолета, обеспечивая круговой обзор и раннее обнаружение целей.

Именно РЛС Н036 "Белка" знаменует собой окончательное преодоление отставания российской боевой авиации от Запада в вопросах радиолокации. Что важно: создатели Н036 отказались от копирования западных решений, а пошли своим технологическим путем. При создании радара использована технология азотид-галлиевых полупроводников, что обеспечило, с одной стороны, возможность работать в максимально широком диапазоне частот, с другой – небольшие габариты и вес изделия. Таким образом получилось разместить РЛС со столь серьезными характеристиками на истребителе.

Н036 обнаруживает цели на расстоянии свыше 400 км и отслеживает одновременно до 60 объектов, что обеспечивает Су-57 уверенное превосходство в условиях интенсивной радиолокационной борьбы.

Более того, "Белка" является частью интеллектуальной системы вооружения, позволяя давать целеуказание всему спектру современной номенклатуры ракет: "воздух – воздух" Р-77-1 и новейшие РВВ-БД с дальностью поражения свыше 200 км, крылатые ракеты "воздух – поверхность" Х-59МК2 и противокорабельные Х-35У, аэробаллистические гиперзвуковые "Кинжал", а также другие боеприпасы. Часть этих боеприпасов может быть пущена с других носителей. Су-57 не просто истребитель, а универсальная тактическая платформа, способная вести бой в любых условиях и на максимальных дистанциях против широкого спектра противников.

Вполне вероятно, что увеличилась площадь покрытия планера полимерными композиционными материалами для еще большего снижения радиолокационной заметности. Во всяком случае, о такой возможности сообщалось ранее.

Также сообщалось, что у Су-57 модернизированы внутренние отсеки вооружения. Возможно, что конфигурация отсеков та же, что впервые была продемонстрирована широкой публике на авиасалоне Dubai Airshow 2025. Его посетители получили возможность ознакомиться с четырьмя внутрифюзеляжными отсеками вооружения – двумя центральными и двумя боковыми. Напомним, что размещение вооружения на внешних подвесках также возможно, но нежелательно, поскольку это серьезно повышает радиозаметность машины.

Тогда появилась возможность увидеть через открытые створки отсеков подвешенные в них перспективные противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ дальностью до 250 км. Головки самонаведения этих боеприпасов охватывают диапазон от 0,1 до 11 гигагерц, в котором работают РЛС западных комплексов ПВО. Это дает возможность Су-57 уверенно поражать западные ЗРК, не входя в зону поражения, причем без необходимости точно знать их местонахождение – ракета сама найдет. Очевидно, что Х-58УШКЭ вошли в номенклатуру вооружений усовершенствованных машин, поступивших на вооружение ВКС.

Также, по всей вероятности, Су-57 из новой партии будут широко применять корректируемые авиабомбы, в том числе с реактивным ускорителем.

С высокой долей вероятности, еще одним видом вооружений для модернизированного Су-57 стала новая крылатая ракета воздушного базирования С-71М "Монохром". Ракета способна идти к цели на высоте до 8 тыс. метров на скорости 0,6 Маха, может маневрировать на траектории и самостоятельно выполнять поиск цели. С-71М уже прошла испытания в условиях СВО.

Скорее всего, расширенная номенклатура вооружения усовершенствованной машины не исчерпывается указанными боеприпасами. В любом случае любое новое средство поражения требовало, помимо собственно его разработки, доработки и платформы – самолета-носителя, как с точки зрения точек подвески, так и с точки зрения систем управления.

Но, пожалуй, главной интригой стал вопрос о том, каким именно двигателем оснащен обновленный Су-57. Уже указывалось, что переданные в войска машины стали "еще мощнее". А значит, самолеты этой партии могли получить новую силовую установку "второго этапа", известную как "изделие 30" (АЛ-51Ф1). Два таких двигателя выдают суммарную тягу в 22 тыс. кгс, в результате чего машина способна лететь на сверхзвуковой крейсерской скорости без использования форсажа, развивать скорость до 3 тыс. км/ч и подниматься на 20 тыс. метров.

Впрочем, нельзя исключать, что новые машины получили и другой вариант силовой установки – "изделие 177", об успешном испытании которой сообщалось в декабре прошлого года. Новая силовая установка выдает на форсаже тягу 16 тыс. кгс, увеличены ее ресурсные показатели и снижен расход топлива.

Таким образом, идет непрерывное усовершенствование Су-57. Благодаря модульному принципу большинство технических улучшений может быть впоследствии реализовано на самолетах более раннего выпуска – такая возможность закладывалась в конструкцию изначально. И несомненно, что возможности модернизации Су-57 как боевой платформы далеко не исчерпаны.

Борис Джерелиевский