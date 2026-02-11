В интернете много ресурсов, где можно сыграть на интерес в карты: в дурака, преферанс, очко. Покер на таких сайтах недоступен. В него играют на деньги. Компании, которые организуют процесс в интернете, называются покер-румами. Крупнейший из них - ГГПокерОК. Он принимает игроков из России.

Объясним, как пройти регистрацию в руме PokerOK, сделать первый депозит и получить бонус. Расскажем, во что лучше играть.

Какие игры есть?

ПокерОК предлагает две основные карточные дисциплины:

Техасский холдем. Это когда две карты в руке, а пять общих на столе.

Омаха. Игра с четырьмя или пятью персональными картами. Общих - тоже пять.

Когда играют сразу на деньги, и из-за стола можно уйти в любой момент, - это кэш. В турнирах участники делают взнос (бай-ин) и борются за призовой фонд. В таком формате играют несколько часов. Уйти в любой момент нельзя.

Кэш-стол техасского холдема. Источник: Игры

Сколько денег нужно?

Минимальная сумма, с которой разрешено сесть играть в кэш - $0.40. Низший турнирный взнос составляет $1 в многочасовом формате и $0.25 в быстром, когда победитель определяется через 8–10 минут.

Минимальный депозит - $10. Столь скромные вложения позволят играть несколько дней на одном столе, конечно, если новичок не будет рисковать сильно.

На PokerOK есть и бесплатный покер. Рум предлагает тренировочный режим на условные деньги

Если появилось желание заняться покером серьезно, и есть возможность уделять ему по 2–3 часа ежедневно в течение месяца, нужно приготовить $600. После такого депозита дают бонус на ту же сумму.

Как пополнить счет?

ПокерОК принимает депозиты в рублях. Для пополнения игрового счета можно использовать:

Карты российских банков.

Систему быстрых платежей.

Интернет-банкинги.

Криптовалюты.

Деньги зачисляются на счет мгновенно. Комиссий для обычных методов нет, однако они будут при депозите в криптовалюте. Издержки фиксированные - примерно $1 за один платеж.

Способы пополнения счета. Источник: Игры

Какие бонусы есть?

Новички получают бонус 100% к первому депозиту до $600. Для его перевода на баланс нужно играть только в покер, не в казино. Разрешены и кэш, и турниры. На обналичивание отводится 90 дней.

По мере игры бонус переходит на счет реальных денег долями по $1. Так что можно забрать не $600, а любую часть. Если при активном бонусе заказать вывод средств, оставшиеся подарочные деньги рум заберет.

Проверено на практике: если играть в течение месяца по 3 часа в день в кэш со ставками (блайндами) $0.10/ $0.25, реально получить бонус полностью. Классические медленные турниры для отыгрыша не подходят.

Программа «Медовый месяц»

Помимо бонуса, новым игрокам дают возможность ежедневно выполнять покерные задания. Начальные миссии - очень простые, например, получить туза на руки. Финальные - сложные. За выполнение каждого задания дается награда. Общая сумма призовых - $350. Если в течение месяца уделять покеру по 30 минут в день, реально заработать $200.

Можно ли играть с телефона?

Программное обеспечение рума адаптировано под любые смартфоны. Существуют мобильные приложения для Android и iOS. Софт можно скачать с официального сайта PokerOK.

Проблема в том, что с телефона или даже планшета много не выиграть, так как придется сидеть за единственным столом. Большинство покеристов открывают три или четыре одновременно. Так можно делать и на смартфоне, но будет сложно переключаться.

Если стоит цель получать прибыль в покере, не обойтись без хорошего ноутбука. Несколько столов позволяют в разы быстрее отыгрывать бонусы и набирать очки в акциях.

Всегда ли есть игра?

Логичный вопрос новичка: в какое время можно найти соперников. PokerOK входит в крупнейшую мировую сеть румов GGNetwork. Вечером по Москве софт покер-рума запускают примерно 150,000 игроков из разных стран мира. Так что на любом уровне ставок получится моментально открыть несколько столов или зарегистрироваться в 10+ турниров.

Как вывести деньги?

Ориентируйтесь на минимальную сумму кэшаута $50. Игра в руме идет в долларах. При выводе они конвертируются в рубли. Курс остается тем же, какой был в день депозита. Он может измениться, но рум старается держать его постоянным на протяжении нескольких недель. При выводе средств бывает комиссия от 1% до 3%.

По регламенту выплата происходит за 72 часов. На практике деньги приходят в течение суток.

В российском сегменте интернета существуют несколько сервисов, через которые получится почти мгновенно выводить средства из PokerOK. В их числе, например, онлайн-инструмент P2P-обмена PokerSwap. При таком способе кэшаута комиссий не будет.

Резюме

При серьезном отношении к покеру не обойтись без регистрации на крупнейшей площадке мира. Нужно быть готовым к ежедневной игре в течение первого месяца. Два приветственных предложения позволят новичку остаться в плюсе.