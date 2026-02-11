«Не активирует динамическую защиту»: в западной прессе оценили боеприпас «Капля»

Источник изображения: topwar.ru

Ещё в начале 2024 года ВСУ сообщали о применении российскими войсками FPV-дронов, снаряжённых новым боеприпасом «Капля» с БЧ весом 3 кг, которую тогда отнесли к категории «крышебоев». На днях появилось видео, посвящённое данному изделию уже с российской стороны, судя по которому развёрнуто заводское производство и налажены серийные поставки в подразделения БПЛА этого средства поражения (наряду с прочими устройствами, необходимыми операторам дронов). По этому поводу бойцы ВС РФ пояснили:

Это новый вид боеприпаса, созданный как раз для того, чтобы пробивать «мангалы», сетки за счёт кумулятивного ядра. Довольно хорошо пробивает даже броню. Есть и осколки, которые поражают пехоту или экипаж.

«Капля» в 2024 году:



Раньше бойцы разбирали для оснащения дронов имевшиеся в наличии средства, такие как мины и РПО «Шмель». Теперь, в связи с налаживанием централизованных поставок серийных образцов, необходимость в этом отпала.

«Каплю» оценили в западной прессе. Как отмечается, она представляет собой кумулятивно-осколочный боеприпас, конструктивно похожий на мину, и предназначена для поражения бронетехники, прикрытой защитными экранами и навесами на крыше:

Это уже стандартизированное серийное изделие, поставляемое операторам FPV-дронов, а не самодельное устройство.

«Капля» в 2026 году:



Как указывается, при подрыве «Капли» металлический снаряд пробивает навесную защиту и поражает броню, в то время как облако осколков нейтрализует личный состав. Делается предположение, что БЧ диаметром 150 мм может пробивать броню толщиной более 100 мм, при этом не активируя динамическую защиту.