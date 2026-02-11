Войти
Военное обозрение

Восстановление для фронта «побитой» немецкой техники ВСУ развёрнуто в Румынии

240
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Немецкая компания Rheinmetall объявила о полной загрузке принадлежащего ей ремонтного центра в Сату-Маре, на севере Румынии. Он отвечает за восстановление для фронта «побитой» российскими войсками техники, ранее поставленной ВСУ западными «партнёрами», в частности БМП Marder 1A3 – наиболее многочисленной боевой модели из переданных ФРГ.

О создании данного сервисного центра, предназначенного для ремонта немецкого оружия, заявлялось ещё в 2022-2023 годах. В 2024 году было решено развернуть его работу на новом уровне. Недавно в Rheinmetall сообщили о «полноценном запуске» мощностей. Работа центра была показана в сети.

Источник изображения: topwar.ru

Всего ВСУ получили от Германии около 140 Marder из 165 экземпляров, запланированных, согласно официальным заявлениям, к передаче. Большую их часть извлекал со своих складов и восстанавливал Rheinmetall.

Marder 1A3 – это модернизированная версия Marder 1, разработанная в конце 1980-х годов. Она вооружена 20-мм автоматической пушкой MK20 Rh202 от Rheinmetall (202 готового к выстрелу снаряда), спаренной с 7,62-мм пулемётом MG3 (5000 патронов). Для поражения тяжелобронированных целей машина может быть оснащена ПУ для ПТУР MILAN. Имеется ИК-камера. Броня была усилена и в состоянии выдержать попадание 20-мм боеприпаса.

Источник изображения: topwar.ru

В отличие от американской БМП Bradley или российской БМП-3, пушка у Marder 1A3 не стабилизирована, что делает крайне затруднительной стрельбу с ходу. Немцы при модернизации до уровня 1A3 сознательно не стали устанавливать стабилизатор, так как, помимо прочего, они считали, что машина должна работать из засад или из-за укрытий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Румыния
США
Продукция
Bradley
БМП-3
Компании
Rheinmetall
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.02 05:38
  • 14156
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 22:17
  • 0
Вершина диванно-искпердного идиотизма. Комментировать не буду - наслаждайтесь. :)
  • 10.02 22:04
  • 0
Комментарий к "Следующий хозяин Европы? Чем грозит новая мощь Германии (Foreign Affairs, США)"
  • 10.02 15:47
  • 1
Насколько эффективны западные ВВС и ВМФ для войны Запада против России?
  • 10.02 11:56
  • 4
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 10.02 11:55
  • 1
Следующий хозяин Европы? Чем грозит новая мощь Германии (Foreign Affairs, США)
  • 10.02 00:08
  • 0
Комментарий к ""Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО"
  • 09.02 21:41
  • 0
Комментарий к "В США заявили о ненависти НАТО к российским бомбардировщикам Ту-160М"
  • 09.02 18:25
  • 8
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 09.02 17:37
  • 122
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 09.02 16:24
  • 1
Константин Феоктистов: единственный в СССР беспартийный космонавт
  • 09.02 14:32
  • 1
Европа готовится к сближению с Владимиром Путиным (Foreign Policy, США)
  • 09.02 06:23
  • 0
О роли ТЯО в гипотетической войне - в том числе, с учетом планов СА 80-ых.
  • 09.02 05:42
  • 1
Ростех представит в Эр-Рияде комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 09.02 04:51
  • 2
Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»