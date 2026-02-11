Восстановление для фронта «побитой» немецкой техники ВСУ развёрнуто в Румынии

Источник изображения: topwar.ru

Немецкая компания Rheinmetall объявила о полной загрузке принадлежащего ей ремонтного центра в Сату-Маре, на севере Румынии. Он отвечает за восстановление для фронта «побитой» российскими войсками техники, ранее поставленной ВСУ западными «партнёрами», в частности БМП Marder 1A3 – наиболее многочисленной боевой модели из переданных ФРГ.

О создании данного сервисного центра, предназначенного для ремонта немецкого оружия, заявлялось ещё в 2022-2023 годах. В 2024 году было решено развернуть его работу на новом уровне. Недавно в Rheinmetall сообщили о «полноценном запуске» мощностей. Работа центра была показана в сети.

Всего ВСУ получили от Германии около 140 Marder из 165 экземпляров, запланированных, согласно официальным заявлениям, к передаче. Большую их часть извлекал со своих складов и восстанавливал Rheinmetall.

Marder 1A3 – это модернизированная версия Marder 1, разработанная в конце 1980-х годов. Она вооружена 20-мм автоматической пушкой MK20 Rh202 от Rheinmetall (202 готового к выстрелу снаряда), спаренной с 7,62-мм пулемётом MG3 (5000 патронов). Для поражения тяжелобронированных целей машина может быть оснащена ПУ для ПТУР MILAN. Имеется ИК-камера. Броня была усилена и в состоянии выдержать попадание 20-мм боеприпаса.

В отличие от американской БМП Bradley или российской БМП-3, пушка у Marder 1A3 не стабилизирована, что делает крайне затруднительной стрельбу с ходу. Немцы при модернизации до уровня 1A3 сознательно не стали устанавливать стабилизатор, так как, помимо прочего, они считали, что машина должна работать из засад или из-за укрытий.