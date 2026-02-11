Войти
Лавров рассказал о братстве армий России и КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Лавров: боевое братство РФ и КНДР должно воплотиться в проекты сотрудничества

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Боевое братство армий РФ И КНДР, закаленное в боях по освобождению Курской области, должно воплотиться в проекты взаимовыгодного сотрудничества, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Боевое братство Армии России с Корейской народной армией, закаленное в боях по освобождению Курской области, – яркий внешнеполитический и нравственный актив, который должен обязательно воплотиться в проекты взаимовыгодного сотрудничества на благо народов обеих стран", - сказал Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Персоны
Лавров Сергей
