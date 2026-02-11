Войти
В США представили многоцелевой подводный дрон-«прилипалу»

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Lockheed Martin представила многоцелевой автономный подводный аппарат (MMAUV) Lamprey («Минога»), который способен с помощью присоски или механического стыковочного узла прикрепляться к корпусу корабля или подводной лодки.

«Минога» может быть доставлена в район ведения боевых действий при помощи подводной лодки, что усложняет обнаружение аппарата в пути, после чего дрон будет находиться в режиме ожидания. Беспилотник способен нести во внутреннем отсеке, объем которого составляет около 0,68 кубического метра, легкие торпеды, ложные (акустические) цели, дроны-камикадзе, а также вести разведку и целеуказание для истребителя F-35. Одной из ключевых особенностей «Миноги» является то, что во время «путешествия» на корпусе корабля дрон заряжает свои аккумуляторы, вырабатывая электричество за счет встроенных турбин, использующих набегающий поток воды. В результате к началу автономной миссии его энергетические системы полностью заряжены. Аппарат построен по открытой модульной архитектуре, что позволяет оснащать его различным оборудованием. Помимо прочего, дрон может нести до трех выдвижных пусковых установок для запуска БПЛА. Отсоединившись от носителей, «Минога» может лечь на морское дно и перейти в режим скрытного ожидания, при этом осуществляя сбор данных.

Разработка «Миноги» велась на внутренние средства Lockheed Martin, что, по словам представителей американской компании, позволило значительно ускорить процесс разработки концепции и создания аппарата. При этом утверждается, что представленный подводный беспилотник является шагом к созданию полностью автономных многоцелевых систем, способных самостоятельно собирать данные, создавать помехи и поражать цели.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
