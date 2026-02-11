Концепцию британских эсминцев нового поколения подготовят к июню 2026-го

Планы по созданию эсминцев нового поколения класса "Тип-83" для Королевского военно-морского флота Великобритании всё ещё находятся на стадии рассмотрения. Как сообщили в Минобороны Соединенного королевства, окончательное обоснование проекта пока не утверждено в рамках общего плана оборонных инвестиций.

Как уточняет Naval Today, в письменном ответе на парламентский запрос депутата Бена Обесе-Джекти министр оборонных закупок Великобритании Люк Поллард заявил, что предварительное обоснование нового концепта боевого корабля, ожидаемое к июню 2026 года, оценивается в контексте "Стратегии гибридного флота" Королевского флота.

Цель стратегии – обеспечить, чтобы следующее поколение британских эсминцев могло эффективно реагировать на развивающиеся глобальные угрозы и беспрепятственно взаимодействовать с другими активами флота, в том числе с беспилотными платформами.

"Проект остаётся в рамках Плана оборонных инвестиций", – добавил Поллард, подчеркнув, что, хотя разработка продолжается, конкретные сроки и одобрение следующего этапа пока не определены.

Эсминцы "Тип-83" должны прийти на смену нынешним эсминцам "Тип-45", которые несут службу с начала 2010-х годов. Хотя детали о возможностях и стоимости нового класса пока не разглашаются, ожидается, что он станет ключевым элементом будущего флота надводных боевых кораблей Великобритании.

Официально программа "Тип-83" вошла в фазу формирования концепции в марте 2025 года, ознаменовав первый шаг на пути к определению облика эсминца нового поколения. На данном этапе основное внимание уделяется изучению приоритетов дизайна, оперативных требований и потенциального промышленного участия, а не окончательной фиксации технических характеристик.

Военное ведомство Великобритании указывает, что эсминцы "Тип-83" станут важной частью Future Air Dominance System (FADS) – системы, призванной усилить возможности дальнего перехвата и противовоздушной обороны Королевского флота.

Новые эсминцы должны сыграть критически важную роль в укреплении противовоздушной обороны Великобритании, особенно в противодействии растущим угрозам морским границам страны.

Чиновники также подчеркнули, что проект "Тип-83" способен "обеспечить заказами отрасль как минимум до середины 2040-х годов, в зависимости от количества заказанных кораблей", что подчёркивает его значение не только для будущих возможностей флота, но и для британского судостроения.