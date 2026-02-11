Войти
Военное обозрение

Еврокомиссия: ЕС должен потратить на вооружение 6,8 триллиона евро

237
0
0

Источник изображения: topwar.ru

По словам еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса, к концу 2035 года страны Евросоюза в рамках своих обязательств по увеличению военных расходов должны потратить на вооружения 6,8 триллиона евро.

На сессии Европарламента в Страсбурге Кубилюс напомнил, что европейские члены НАТО должны увеличить свои военные расходы до пяти процентов от ВВП и в ближайшее десятилетие ежегодно выделять на эти цели не менее 700 миллиардов евро. Еврокомиссар уверен, что наращивание оборонного бюджета станет ключевым фактором в укреплении экономической конкурентоспособности Европы. Кубилюс также заявил, что ЕС должен быть готов заменить стратегические возможности США в Европе, чтобы обрести настоящую независимость и создать полноценный Европейский оборонный союз.

Ранее Кубилюс сетовал, что Европа пока не в состоянии заменить «ядерный зонтик» США, и призывал страны Евросоюза полностью взять на себя ответственность за свою оборону и стратегические средства — такие как космическая разведка, воздушная дозаправка и командование, чтобы быть готовыми к возможному сокращению американского военного присутствия на континенте. По его словам, ключевой задачей Еврокомиссии в настоящее время является максимально возможное увеличение производства вооружений.

Таким образом, исходя из этих заявлений еврокомиссара по обороне, становится все более очевидной трансформация Евросоюза из сугубо экономического объединения в полноценный военный блок, который уже в ближайшие годы может стать альтернативой НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
NATO
Евросоюз
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.02 05:38
  • 14156
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 22:17
  • 0
Вершина диванно-искпердного идиотизма. Комментировать не буду - наслаждайтесь. :)
  • 10.02 22:04
  • 0
Комментарий к "Следующий хозяин Европы? Чем грозит новая мощь Германии (Foreign Affairs, США)"
  • 10.02 15:47
  • 1
Насколько эффективны западные ВВС и ВМФ для войны Запада против России?
  • 10.02 11:56
  • 4
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 10.02 11:55
  • 1
Следующий хозяин Европы? Чем грозит новая мощь Германии (Foreign Affairs, США)
  • 10.02 00:08
  • 0
Комментарий к ""Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО"
  • 09.02 21:41
  • 0
Комментарий к "В США заявили о ненависти НАТО к российским бомбардировщикам Ту-160М"
  • 09.02 18:25
  • 8
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 09.02 17:37
  • 122
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 09.02 16:24
  • 1
Константин Феоктистов: единственный в СССР беспартийный космонавт
  • 09.02 14:32
  • 1
Европа готовится к сближению с Владимиром Путиным (Foreign Policy, США)
  • 09.02 06:23
  • 0
О роли ТЯО в гипотетической войне - в том числе, с учетом планов СА 80-ых.
  • 09.02 05:42
  • 1
Ростех представит в Эр-Рияде комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 09.02 04:51
  • 2
Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»