По словам еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса, к концу 2035 года страны Евросоюза в рамках своих обязательств по увеличению военных расходов должны потратить на вооружения 6,8 триллиона евро.

На сессии Европарламента в Страсбурге Кубилюс напомнил, что европейские члены НАТО должны увеличить свои военные расходы до пяти процентов от ВВП и в ближайшее десятилетие ежегодно выделять на эти цели не менее 700 миллиардов евро. Еврокомиссар уверен, что наращивание оборонного бюджета станет ключевым фактором в укреплении экономической конкурентоспособности Европы. Кубилюс также заявил, что ЕС должен быть готов заменить стратегические возможности США в Европе, чтобы обрести настоящую независимость и создать полноценный Европейский оборонный союз.

Ранее Кубилюс сетовал, что Европа пока не в состоянии заменить «ядерный зонтик» США, и призывал страны Евросоюза полностью взять на себя ответственность за свою оборону и стратегические средства — такие как космическая разведка, воздушная дозаправка и командование, чтобы быть готовыми к возможному сокращению американского военного присутствия на континенте. По его словам, ключевой задачей Еврокомиссии в настоящее время является максимально возможное увеличение производства вооружений.

Таким образом, исходя из этих заявлений еврокомиссара по обороне, становится все более очевидной трансформация Евросоюза из сугубо экономического объединения в полноценный военный блок, который уже в ближайшие годы может стать альтернативой НАТО.