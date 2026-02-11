Войти
Lenta.ru

Военный обозреватель оценил применяемый ВС России «аналог» Starlink

264
0
0
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

Военный обозреватель Шлепченко сравнил Starlink с Mesh-сетями

Военный обозреватель Влад Шлепченко после отключения терминалов спутниковой связи Starlink сравнил технологию с ее российским «аналогом» — Mesh-сетями. Его слова приводит «Царьград».

Специалист отметил, что преимуществом Starlink являются надежность и универсальность: «он работает с коробки, его не надо настраивать», а также для его использования не требуются специалисты. Кроме того, он одинаково хорошо работает и будучи установленным на беспилотник, и в окопе, и в блиндаже.

С Mesh-сетями ситуация сложнее, указал Шлепченко. «Царьград» напомнил, что суть технологии состоит в создании цепочки из дронов, каждый из которых оснащен специальным модемом. В воздухе устройства образуют динамическую сеть, где каждый узел является передатчиком и ретранслятором одновременно. При этом в случае уничтожения одного или нескольких дронов сеть автоматически перестраивает маршрут передачи данных через оставшиеся звенья.

По словам обозревателя, Mesh-сети создаются в воздухе, где ничего не мешает передаче сигнала. «Если мы поставим их на земле, то эффективность mesh-модемов намного меньше», — заявил он. В связи с этим, считает Шлепченко, эта технология не является полноценной заменой Starlink.

Однако у Mesh-сетей есть свои преимущества, отметил эксперт. Так, из-за высоты полета беспилотников, которая может достигать двух-трех километров, их не так легко подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Также сбитие нескольких дронов не имеет значения, потому что mesh-модемы перестраивают каналы проброски информации.

Ранее советник главы Минобороны Украины, эксперт Вооруженных сил республики по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флеш отметил, что российские дроны-камикадзе «Герань» на Украине продемонстрировали способность успешно наносить удары по целям противника даже уже после отключения терминалов спутниковой связи Starlink. «Для нас, лично для меня, это вызов», — подчеркнул Бескрестнов.

До этого российский военблогер с позывным Ветеран, автор канала «Zаписки Vетерана», заявил о массовом отключении терминалов Starlink по обе стороны линии боевого соприкосновения, как у российских, так и у украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.02 05:38
  • 14156
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 22:17
  • 0
Вершина диванно-искпердного идиотизма. Комментировать не буду - наслаждайтесь. :)
  • 10.02 22:04
  • 0
Комментарий к "Следующий хозяин Европы? Чем грозит новая мощь Германии (Foreign Affairs, США)"
  • 10.02 15:47
  • 1
Насколько эффективны западные ВВС и ВМФ для войны Запада против России?
  • 10.02 11:56
  • 4
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 10.02 11:55
  • 1
Следующий хозяин Европы? Чем грозит новая мощь Германии (Foreign Affairs, США)
  • 10.02 00:08
  • 0
Комментарий к ""Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО"
  • 09.02 21:41
  • 0
Комментарий к "В США заявили о ненависти НАТО к российским бомбардировщикам Ту-160М"
  • 09.02 18:25
  • 8
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 09.02 17:37
  • 122
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 09.02 16:24
  • 1
Константин Феоктистов: единственный в СССР беспартийный космонавт
  • 09.02 14:32
  • 1
Европа готовится к сближению с Владимиром Путиным (Foreign Policy, США)
  • 09.02 06:23
  • 0
О роли ТЯО в гипотетической войне - в том числе, с учетом планов СА 80-ых.
  • 09.02 05:42
  • 1
Ростех представит в Эр-Рияде комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 09.02 04:51
  • 2
Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»