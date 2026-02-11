Итальянский поставщик получил крупный заказ на торпеды от Саудовской Аравии

WASS Submarine Systems, дочерняя компания итальянской судостроительной группы Fincantieri, получила крупный контракт от Минобороны Саудовской Аравии на поставку легких 324-мм торпед MU90.

Как уточняет Naval Today, сделка заключена на оборонной выставке World Defense Show 2024, которая проходит в эти дни в Эр-Рияде, в столице Саудовской Аравии. Соглашение, оцениваемое более чем в 200 млн евро, стало крупнейшим контрактом, когда-либо заключенным с WASS, и последовало за недавним схожим заказом от ВМС Индии. Это также первый случай, когда WASS заключила контракт напрямую с Минобороны Саудовской Аравии, отмечает Naval Today.

Легкая торпеда MU90 Википедия

Подписи под документом поставили генеральный директор WASS Андреа Адорни и заместителем министра обороны Саудовской Аравии по вооружениям и закупкам Ибрагим бин Ахмед Аль-Сувейед.

Управление программой будет осуществляться на предприятии WASS в итальянском Ливорно, а поставки запланированы на период с 2029-го по 2030 год. Помимо торпед, контракт включает предоставление услуг материально-технического обеспечения для Королевского военно-морского флота Саудовской Аравии.

MU90 – это усовершенствованная легкая 324-мм противолодочная торпеда третьего поколения, разработанная для французского и итальянского флотов, а также для экспорта. Боеприпас задумывался как альтернатива американской торпеде Mk.54.

Приводимая в движение электрическим водометным движителем, торпеда способна действовать на "бесшумных" скоростях, чтобы не выдать свое местоположение подлодке, или "резко ускоряться" до скоростей свыше 29 узлов.

Торпеда оснащается кумулятивной боеголовкой, способной пробить даже двойной корпус субмарины. MU90 можно запускать с кораблей, самолетов и вертолетов.

Заключенный контракт – часть экспансии Fincantieri на Ближний Восток. В 2024 году группа открыла компанию Fincantieri Arabia for Naval Services в Эр-Рияде и с тех пор развивает партнерские отношения с саудовскими учреждениями, включая Университет науки и технологий имени короля Абдаллы.

"Саудовская Аравия считается ключевым рынком для Fincantieri, и последний контракт укрепляет позиции группы в военно-морском и оборонном секторе Королевства", – заключает Naval Today.