Войти
Военное обозрение

Мины, ИИ и магнитное поле Земли: Retia представила новую систему разминирования

233
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Чешская компания Retia, входящая в холдинг Czechoslovak Group, представила систему разминирования ReAMIS. В основе комплекса заявлены «квантовые сенсоры», фиксирующие микроколебания магнитного поля Земли, а дальше в дело вступают ИИ и машинное обучение, которые якобы умеют отличать мину от фоновой аномалии.

ReAMIS задуман не как узкоспециализированный прибор, а как модульная платформа. Система может устанавливаться и на БпЛА, и на наземную технику, а линейка модификаций закрывает сразу несколько задач – от поиска подводных мин до охраны границ и критической инфраструктуры. Отдельная версия ориентирована на обнаружение диверсантов, водолазов и подводных аппаратов, что явно отсылает к актуальным сценариям в прибрежных зонах и портах.

Не менее показателен и набор средств нейтрализации. Retia предлагает не просто «увидеть мину», но и сразу ее обезвредить – дистанционно, механически или комбинированно. Магнитный имитатор тяжелой техники AMMAD, катки, системы расчистки проходов и даже бульдозерные отвалы складываются в универсальный пакет для инженерных подразделений.

По большому счету, перед нами не революция, а аккуратная адаптация западного оборонного ВПК к опыту современных конфликтов. Массовое минирование, сложные гибридные заграждения и высокая роль инженерных войск заставляют искать решения быстрее и «умнее». Другое дело – как эти «квантовые» обещания поведут себя вне выставочных стендов. Реальную ценность ReAMIS покажет не ИИ в буклетах, а работа в грязи, помехах и боевых условиях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
Проекты
AI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.02 05:38
  • 14156
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 22:17
  • 0
Вершина диванно-искпердного идиотизма. Комментировать не буду - наслаждайтесь. :)
  • 10.02 22:04
  • 0
Комментарий к "Следующий хозяин Европы? Чем грозит новая мощь Германии (Foreign Affairs, США)"
  • 10.02 15:47
  • 1
Насколько эффективны западные ВВС и ВМФ для войны Запада против России?
  • 10.02 11:56
  • 4
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 10.02 11:55
  • 1
Следующий хозяин Европы? Чем грозит новая мощь Германии (Foreign Affairs, США)
  • 10.02 00:08
  • 0
Комментарий к ""Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО"
  • 09.02 21:41
  • 0
Комментарий к "В США заявили о ненависти НАТО к российским бомбардировщикам Ту-160М"
  • 09.02 18:25
  • 8
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 09.02 17:37
  • 122
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 09.02 16:24
  • 1
Константин Феоктистов: единственный в СССР беспартийный космонавт
  • 09.02 14:32
  • 1
Европа готовится к сближению с Владимиром Путиным (Foreign Policy, США)
  • 09.02 06:23
  • 0
О роли ТЯО в гипотетической войне - в том числе, с учетом планов СА 80-ых.
  • 09.02 05:42
  • 1
Ростех представит в Эр-Рияде комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 09.02 04:51
  • 2
Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»