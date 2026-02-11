Белоруссия перейдёт на более серьёзный уровень обороноспособности с учётом СВО

Источник изображения: topwar.ru

Белоруссии придется укреплять свою обороноспособность, учитывая складывающуюся ситуацию на границах республики. Об этом заявил Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии провел совещание по вопросам оснащения вооруженных сил и развития военно-промышленного комплекса Белоруссии. По словам белорусского лидера, сегодняшняя ситуация на границах республики, особенно со стороны Польши, очень сильно настораживает. Варшава чуть ли не в открытую размещает значительные силы прямо у границы. Как подчеркнул Лукашенко, просто так это никто не будет делать, Польша давно облизывается на белорусскую территорию.

Хотим мы или нет, я давно об этом предупреждал белорусский народ, вы тем более знаете об этом, нам придется укреплять нашу обороноспособность.

Белоруссия намерена перейти на более серьезный уровень обороноспособности с учетом опыта российской СВО. Как подчеркнул Лукашенко, самодостаточным может считаться только то государство, которое может обеспечить свою безопасность.

В свое время мною было принято решение с учетом специальной военной операции Российской Федерации заняться укреплением нашей обороноспособности еще в более серьезных масштабах.