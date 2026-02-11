Войти
Эстония испытает на Украине разработанную для борьбы с российскими БПЛА систему

Источник изображения: topwar.ru

Эстония разработала мини-ракету для борьбы с беспилотниками. Испытания изделия будут проведены на Украине уже в ближайшее время. Об этом сообщает украинская пресса.

Эстонская компания Frankenburg разработала специальную антидроновую систему малого радиуса действия. Основу данной системы составляет мини-ракета Mark 1, оснащенная современной оптико-электронной ГСН и замкнутой системой управления. Боеголовка с уже готовыми поражающими элементами, но не из металла, а из стекла. Ракета способна перехватывать дроны на дальности до 2-х и высоте до 1,5 километров.

Система работает по принципу: «выстрелил — забыл». Разработчик позиционирует систему как «доступное средство» борьбы с российскими дронами-камикадзе типа «Герань», а также другими барражирующими боеприпасами с невысокой скоростью полета. Пусковая установка для ракеты уже прошла испытания в Латвии.

Источник изображения: topwar.ru

На данный момент система все еще находится на этапе доработки, испытания планируется начать во 2-м квартале этого года на Украине, которая выступает в качестве полигона для всех стран.

Мы разрабатываем систему максимально быстро и надеемся на испытания на Украине в ближайшее время. Мы надеемся быть готовыми к демонстрации во 2-м квартале. Мы не хотим выходить с продуктом слишком рано, пока он недоработан.
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Украина
Эстония
Проекты
БПЛА
