Предприятия ЦФО укрепили системы безопасности от атак с воздуха

Бортников: предприятия в ЦФО укрепили системы безопасности объектов

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Предприятия промышленности, энергетики и транспорта Центрального федерального округа укрепили системы безопасности объектов в части их прикрытия от атак с воздуха, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, слова которого приводятся говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.

В Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения эффективности профилактики современных террористических угроз в ЦФО и определены направления дальнейшего ее совершенствования в складывающейся оперативной обстановке.

"Сегодня мы оценим эффективность реализуемой в Центральном федеральном округе мер по профилактике современных террористических угроз и определим направление их дальнейшего совершенствования с учетом особенностей складывающейся оперативной обстановки. Руководители предприятий и организаций, при координирующей роли антитеррористических комиссий, проделали значительный объем работы по укреплению систем безопасности объектов промышленности. энергетики и транспорта, прежде всего в части их прикрытия от атак с воздуха. Организован процесс оснащения указанных объектов соответствующими современными техническими средствами", - доложил Бортников.