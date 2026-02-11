Sohu: российская ракета "Сармат" может достичь цели через Южный полюс

Новейшая российская межконтинентальная ракета "Сармат" полностью меняет расстановку сил в мире, пишет автор блога на портале Sohu. Она может атаковать цели по двум направлениям: через Северный полюс или через Южный, обходя существующие системы обороны. Защиты от нее нет.

Блог Sohu: "Го Линьнань" (过林南)

В арктической тундре бесшумно раскрылась модернизированная ракетная шахта. Новейшая тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат", получившая в НАТО обозначение SS-X-30, заменит Р-36М2 ("Сатана" по натовской классификации) и обновит российскую систему ядерного сдерживания.

Пока страны мира находятся в гонке по разработке твердотопливных ракет, "Сармат" использует традиционное жидкое топливо. За этим стоят прагматичные стратегические соображения России. Жидкое топливо обладает большей энергоемкостью и тягой, позволяет нести большую полезную нагрузку и преодолевать большие расстояния. Стартовая масса ракеты превышает 200 тонн, что сопоставимо с массой десятиэтажного здания. Корпус ракеты имеет длину 35,5 метра и вмещает 178 тонн топлива. Благодаря этим преимуществам "Сармат" обладает дальностью действия до 18 тысяч километров.

Система "холодного пуска" выбрасывает ракету газом на высоту около 20 метров над шахтой перед зажиганием маршевого двигателя. Это позволяет не только защитить инфраструктуру, но и значительно сократить время подготовки к запуску. Новая ракета может запускаться из существующих шахт "Сатаны" после незначительных доработок. Такой метод не только экономит средства, но и ускоряет процесс развертывания.

Способность "Сармата" прорывать эшелонированную систему обороны вызывает опасения у противников России. В базовой комплектации ракета может нести от 10 до 14 ядерных боеголовок, каждая из которых оснащена десятками ложных целей для обхода радаров. Смертоносность ракеты также обеспечивается гиперзвуковыми планирующими блоками "Авангард", развивающими скорость до 20 Махов и способными двигаться по непредсказуемой траектории. Существующие системы противоракетной обороны неспособны осуществить перехват — время раннего предупреждения крайне мало. Кроме того, ракета может атаковать цели по двум направлениям: через Северный полюс или через Южный, обходя существующие системы обороны.

Разработка "Сармата" началась в 2009 году. В 2000-х годах конструкторское бюро располагалось на Украине, и техническое обслуживание прежних комплексов сталкивалось с внешними ограничениями. С 2011 года разработка была передана Государственному ракетному центру имени академика В. П. Макеева. После многих лет напряженной работы в 2018 году ракета прошла первое испытание.

Принятие на вооружение "Сармата" будет иметь далеко идущие стратегические последствия. В условиях постоянной модернизации американской системы противоракетной обороны Россия нуждается в оружии, способном ее преодолевать. "Сармат" не только добавит Москве козыри в переговорах о новом Договоре о стратегических наступательных вооружениях, но и станет жестким ответом на расширение НАТО на восток. Россия напоминает миру, что ядерный баланс должен опираться на реальную мощь, а не только на дипломатические соглашения.

Огненный хвост ракеты прорезал ночное небо, ознаменовав новый раунд стратегических игр. Несомненно, это супероружие, воплощающее потенциал российской военной промышленности, займет одно из центральных мест в архитектуре международной безопасности на ближайшие десятилетия.