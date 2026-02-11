Названо имя нового гендиректора Средне-Невского судостроительного завода

Генеральным директором АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) назначен Николай Александрович Алексеев. Это следует из данных страницы предприятия на официальном сайте Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Как отмечает Sudostroenie.info, в выписке из единого госреестра юридических лиц ФНС России от 9 февраля генеральным директором СНСЗ по-прежнему указан Владимир Середохо.

Вывод из цеха тральщика "Георгий Курбатов" СНСЗ

В конце января источники РБК в судостроительной отрасли сообщили, что контракт Владимира Середохо заканчивается 6 февраля, и руководство ОСК не планирует его продлять, о чем того уведомили в конце 2025 года.

Владимир Середохо – один из старейших управленцев в судостроительной отрасли: по данным базы СПАРК, он возглавлял СНСЗ с ноября 2008 года, то есть директором предприятия он стал на следующий год после создания Объединенной судостроительной корпорации. Он руководил заводом при всех пяти главах ОСК – при Романе Троценко, Андрее Дьячкове, Владимире Шмакове, Алексее Рахманове и Андрее Пучкове.

СНСЗ освоил выпуск кораблей и судов из композитных материалов. Сейчас верфь строит серию тральщиков проекта 12700 (шифр "Александрит"). Российскому ВМФ переданы девять таких кораблей. Еще шесть – законтрактованы и находятся на разных этапах производства.