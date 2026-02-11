Ракета ER GMLRS для HIMARS и MLRS впервые поразила цель на расстоянии 150 км

Источник изображения: topwar.ru

Армия США провела первые испытательные стрельбы ракетой повышенной дальности из пусковой установки реактивной системы залпового огня M270A2 MLRS. По заявлению Пентагона, испытания ракеты, оснащенной новой боеголовкой ER GMLRS (Extended Range — «увеличенной дальности»), прошли успешно. В ходе стрельб на полигоне Уайт-Сэндс была поражена цель на расстоянии 150 километров.

Как пишет онлайн-издание военной тематики Defence Industry Europe, дальность стрельбы нового боеприпаса в два раза превышает стандартную. По данным Сухопутных войск США, ракеты с боеголовками ER GMLRS позволяют расчетам РСЗО поражать особо важные цели с безопасного расстояния. Эту возможность можно реализовать с помощью уже стоящих на вооружении платформ M142 HIMARS и M270A2 MLRS, что обеспечит экономичную возможность нанесения ударов без использования новых пусковых установок или изменения структуры подразделений.

Глава подразделения PAE Fires Управления по закупкам вооружений армии США генерал-лейтенант Фрэнк Лозано заявил изданию:

Благодаря использованию проверенной системы и увеличению дальности стрельбы при сохранении точности, реактивная система залпового огня большой дальности обеспечивает командирам большую оперативную гибкость без излишней сложности.

По его словам, в ближайшее время пройдут дополнительные испытательные стрельбы ракетами с новыми боеголовками повышенной дальности, прежде чем начнется их серийное производство и поставки в войска. Эти испытания призваны подтвердить эффективность системы до того, как она поступит на вооружение, отметил Лозано.

Вот что известно о новом боеприпасе из открытых источников. Боеголовка ER GMLRS для ракет РСЗО M142 HIMARS и M270A2 MLRS разработана американской компанией Lockheed Martin. Теперь уже подтвержденная в ходе испытательных стрельб дальность поражения данного снаряда достигает 150 километров против 70 км у GMLRS. В ракете калибра 227 мм используется увеличенный твердотопливный двигатель и обновленная система управления. Боевая часть может быть осколочно-фугасной, противоброневой и любой другой.

На деле, с промышленным выпуском новых ракет в процессе их испытаний возникли уже традиционные для американского ВПК сложности. Разработкой ракеты на базе GMLRS по заказу Пентагона в Lockheed Martin занялись в середине десятых годов нынешнего века.

Первый испытательный запуск новой ракеты ER GMLRS состоялся еще в ноябре 2020 года. Он был неудачным — после выхода из транспортно-пускового контейнера произошла поломка стабилизатора, из-за чего ракета не смогла продолжать полет. Впоследствии «Локхид-Мартин» занимался доработкой боеприпаса. Одна из главных проблем состояла в том, что в ходе предыдущих испытательных пусков ракета не достигла максимальной дальности поражения цели в 150 километров. В этой части испытательный пуск на полигоне Уайт-Сэндс можно считать первым успешным.

Изначально планировался серийный выпуск ER GMLRS в 2024 году, затем сроки были перенесены на 2025-й. Новые сроки завершения испытаний, запуска ER GMLRS в серию и последующей поставки в войска пока не разглашаются. На сайте Lockheed Martin лишь указано, что новая ракета находится в стадии квалификационных испытаний.