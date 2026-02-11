Войти
ЦАМТО

ВС Германии приобрели дополнительные ракеты семейства IRIS-T

Источник изображения: © Omar Marques/ Getty Images

ЦАМТО, 10 февраля. Компания Diehl Defence объявила о подписании с Федеральным ведомством Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) нескольких контрактов на закупку ЗУР семейства IRIS-T для ВС Германии.

Как заявлено, преимуществом использования ракет семейства IRIS-T является их многофункциональность, позволяющая применять ракеты как в качестве вооружения класса "воздух-воздух" на истребителях, так и в варианте "земля-воздух" в составе систем ПВО.

Контракты предусматривают поставку управляемых ракет малой и средней дальности, как для применения с борта самолетов (IRIS-T), так и для оснащения наземных зенитных ракетных комплексов (IRIS-T SLS, IRIS-T SLM).

ЗРК IRIS-T SLS обеспечивает возможность перехвата воздушных угроз на малой и ближней дальностях. В системе используется стандартная ракета класса "воздух-воздух" IRIS-T без изменений. Высокоманевренные управляемые ракеты обеспечивают защиту объектов и войск в секторе 360 град. от крылатых ракет, самолетов и вертолетов, а также беспилотных летательных аппаратов различных классов. Система средней дальности IRIS-T SLM обеспечивает перехват целей на дальностях до 60 км и высотах до 20 км.

К настоящему времени ракеты линейки IRIS-T закуплены или приняты на вооружение 21 страной мира.

Компания Diehl Defence расширяет свои производственные мощности для удовлетворения растущего спроса на ракеты семейства IRIS-T как со стороны ВС Германии, так и зарубежных заказчиков. Сумма инвестиций составляет около 1,5 млрд. евро.



  В новости упоминаются
Страны
Германия
Проекты
SLS
