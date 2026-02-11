Косиняк-Камыш: Польша доведет численность ВС страны до 500 тыс. за счет резервов

ЦАМТО, 10 февраля. Польша доведет численность Вооруженных сил страны до 500 тыс. человек за счет так называемого "резерва высокой готовности".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 9 февраля на конференции в генеральном штабе вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Министр представил концепцию создания так называемого резерва высокой готовности – подготовленных резервистов, регулярно участвующих в учениях.

"В сочетании с профессиональной армией, силами территориальной обороны и другими формами военной службы это позволит обеспечить 500 тыс. военнослужащих, готовых к быстрой мобилизации", – цитирует "РИА Новости" министра обороны Польши.