Посол РФ: объемы военной помощи Италии Киеву приближаются к 4 млрд. евро

230
0
0
Флаги Италии и Украины
Флаги Италии и Украины.
ЦАМТО, 10 февраля. Объемы военной помощи Италии Украине приближаются к 4 млрд. евро, она идет беспрерывным потоком, заявил в интервью "РИА Новости" посол России в Риме Алексей Парамонов.

"В России ни у кого не должно быть иллюзий относительно масштабов военной помощи Италии националистическому режиму Зеленского. Она идет беспрерывным потоком с 2022 года и достигла колоссальной суммы, приближающейся к 4 млрд. евро. Только на последней неделе января, по данным из открытых источников, из аэропорта Пизы осуществлено два рейса грузовых самолетов ВВС Италии С-130 в польский аэропорт Жешув с военными грузами для Киева. Другие значительные поставки идут по суше и по морю", – сказал дипломат.

По его словам, остается вопрос, почему Минобороны Италии тщательно засекречивает эти поставки.

При этом киевский режим принимает подобную "щедрость" как должное, и требует еще больше денег и оружия, добавил А.Парамонов.

Как напоминает агентство, Совет министров Италии на заседании в конце декабря 2025 года одобрил указ о продолжении помощи Украине в 2026 году. Ранее Италия одобрила 12 пакетов поставок военной помощи Украине. Список поставляемых Киеву итальянских вооружений засекречен, но известно, что в него вошли батареи ПВО SAMP-T, боеприпасы к ним, а также бронетехника.

Италия
Россия
Украина
Продукция
C-130
