Fox News: США ускоренными темпами разрабатывают облегченную версию танка Abrams

ЦАМТО, 10 февраля. Программа разработки новой облегченной версии американского танка Abrams М1Е3 продвигается очень быстро, опережая график на пять лет: первый взвод будет готов к отправке на испытания в Армию США в 2028 году.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 9 февраля телеканал Fox News.

Танковый взвод в Сухопутных войсках США состоит из четырех машин. Изначально при анонсировании новой модели в Пентагоне заявляли, что решение принято, в том числе с учетом опыта конфликта на Украине. США поставили Киеву танки Abrams старой модели М1А1, было известно о планах передать 31 ед. Большая их часть была уничтожена, выведена из строя или захвачена.

По данным Fox News, одним из ключевых отличий нового танка станет существенное снижение его массы с 80 т до примерно 60 т.

"Меньшая масса обеспечивает примерно на 40% большую эффективность расхода топлива. Она также позволяет танку М1Е3 пересекать на 30% больше мостов в Польше и других странах на восточной линии фронта НАТО, граничащих с Россией", – цитирует "РИА Новости" сообщение телеканала.

При этом эта масса все равно больше аналогичного параметра основных российских танков, отмечает агентство.

В американской новинке будет реализована идея, уже примененная в российском танке "Армата": башня машины будет необитаемой, весь экипаж будет расположен в передней и наиболее защищенной части корпуса. Численность экипажа будет составлять три человека.

В "Ростехе" еще в прошлом году обратили внимание на то, что американцы при модернизации танков копируют российские решения, напоминает "РИА Новости".

По информации Fox News, у водителя танка М1Е3 будет интерфейс, который "выглядит как джойстик Xbox", а программное обеспечение будет создано по принципу plug-and-play, что позволит устанавливать дополнительные приложения и обновлять систему на месте. Танк будет оснащен динамической и активной защитой.

Как указывается в статье, гибридный двигатель позволит, не издавая заметного шума, двигаться на электрической тяге, однако не уточняется, какое расстояние сможет пройти танк в таком режиме.