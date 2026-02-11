Войти
ЦАМТО

Андрей Белоусов провел переговоры с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым

260
0
0
Флаги стран ОДКБ
Источник изображения: © РИА Новости / Амир Исаев

ЦАМТО, 10 февраля. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов 9 февраля провел переговоры с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым.

"За годы существования Организации проделана большая работа по развитию ее военной составляющей", – сказал Андрей Белоусов.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что в Организации создана и совершенствуется система кризисного реагирования, сформированы коллективные силы ОДКБ, а также регулярно проводятся мероприятия боевой подготовки.

"В условиях сложной военно-политической обстановки важно продолжать работу по обеспечению готовности Организации адекватно реагировать на возникающие вызовы и угрозы", – подчеркнул министр обороны РФ.

Андрей Белоусов также поздравил Таалатбека Масадыкова с назначением на должность генерального секретаря ОДКБ и выразил уверенность, что его пребывание на этом посту будет способствовать дальнейшему укреплению Организации.

"Желаю Вам успехов в дальнейшей деятельности на благо укрепления ОДКБ", – добавил глава российского военного ведомства.

В свою очередь, Таалатбек Масадыков предложил обсудить ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В ходе встречи были рассмотрены подходы Минобороны России к реализации приоритетов российского председательства в ОДКБ в 2026 году. В частности, обсуждены вопросы развития компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ, военного образования, порядка проведения мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки в рамках Организации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Проекты
Военные учения
