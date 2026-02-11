Спущен на воду головной корвет класса "Фаладж-3" для ВМС Кувейта

ЦАМТО, 10 февраля. Дочернее предприятие EDGE Group (ОАЭ) – компания Abu Dhabi Ship Building (ADSB) – провела церемонию спуска на воду первого корвета класса "Фаладж-3", предназначенного для ВМС Кувейта.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, корвет (P6202) "Аль Нухита" (Al Noukhitha) является первым из восьми кораблей класса "Фаладж-3", заказанных для ВМС Кувейта.

Видеорепортаж, демонстрирующий размещенный на судоподъемнике корвет "Аль Нухита", был опубликован 3 февраля. Корабль был вооружен четырьмя противокорабельными ракетами MM40 "Экзосет" Блок.3, двумя пусковыми установками ракет LOGIR производства Halcon/LIG Nex1, 76-мм/62-мм артиллерийской установкой Super Rapid, двумя дистанционно управляемыми модулями вооружения R400-M компании Electro Optic Systems (EOS), 8 контейнерами с ЗУР VL MICA.

Как ожидается, корветы также будут вооружены пусковой установкой Mk-49 с ЗУР RIM-116C RAM. Она пока не установлена. Ожидается, что корабли получат РЛС "Кронос 3D" G-диапазона, две РЛС SharpEye I-диапазона, а также РЛС управления огнем NA-30S Mk.2.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2025 года эмиратский конгломерат EDGE Group объявил о подписании с Министерством обороны Кувейта контракта стоимостью 9 млрд. дирхамов (2,45 млрд. долл.), предусматривающего поставку 62-метровых ракетных катеров (корветов) класса "Фаладж-3" (Falaj-3). Компания назвала контракт крупнейшей экспортной продажей продукции военного судостроения в регионе.

EDGE выступает в качестве генерального подрядчика и несет ответственность за проектирование, строительство, испытания и поставку кораблей, их комплексную логистическую поддержку и поддержку в процессе эксплуатации. Являющаяся подразделением EDGE Group компания Abu Dhabi Ship Building (ADSB) выбрана в качестве субподрядчика и обеспечит непосредственное строительство кораблей. Группа также предоставит боеприпасы для систем вооружения корветов.

Ранее корветы класса "Фаладж-3" были закуплены для ВМС ОАЭ, а головной корабль серии, "Альтаф", официально принят на вооружение в феврале 2025 года.

В рамках нового контракта, проект 62-метрового корвета был адаптирован под требования ВМС Кувейта.