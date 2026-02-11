Бронеавтомобили Mbombe 4 для ВСУ.

Южноафриканская компания Paramount Group стремится закрепиться на украинском рынке бронетехники, который из-за продолжающегося конфликта стал одним из крупнейших и наиболее активных в мире. Компания предлагает ВС Украины адаптированную версию своего бронеавтомобиля Mbombe 4. Продвижением проекта занимается европейская дочерняя компания Paramount Greece, которая в начале 2026 года рекламировала модель на Украине.

Согласно пояснениям для украинских журналистов, бронеавтомобиль был адаптирован специально для условий войны на Украине с учетом боевого опыта, накопленного ВСУ. Работы по интеграции и модификации на месте выполняет компания MAC HUB, которая является партнером и представителем Paramount в стране.

Бронеавтомобиль Mbombe 4 в версии MAC OWL на украинском полигоне

В конфигурации для ВСУ машина получила название OWL и была создана на базе варианта Kalyani M4, который производится в Индии по лицензионному соглашению с компанией Bharat Forge, входящей в индийскую группу Kalyani Group. В процессе адаптации особое внимание уделялось живучести и защите от угроз, наиболее распространенных на украинском поле боя, таких как осколки артиллерийских снарядов, огонь из стрелкового оружия и мины.

Представители компании MAC HUB сообщили украинскому изданию «Оборонка», что боевая масса MAC OWL составляет около 15 тонн, и это первая украинская бронемашина с уровнем противоминной защиты STANAG 4. Такой уровень защиты позволяет машине выдержать взрыв заряда могуществом до 10 кг в тротиловом эквиваленте под днищем.

Бронеавтомобиль имеет V-образный монококовый корпус с днищем толщиной 22 мм, который отводит энергию взрыва от боевого отделения и моторного отсека. Конструкция корпуса призвана снизить риск катастрофических повреждений при подрыве на минах и самодельных взрывных устройствах, которые, по утверждению разработчика, по-прежнему являются основной причиной потерь техники в ходе конфликта.

Моторный отсек и боковые стенки защищены гомогенной катаной броневой сталью толщиной 16 мм производства европейских компаний. Такая броня соответствует уровню защиты PZSA-6, что позволяет машине выдерживать круговой обстрел из пулеметов и винтовок калибра 7,62×54 мм, в том числе бронебойно-зажигательными боеприпасами B-32.

Прежде чем представить автомобиль широкой публике, его подвергли баллистическим испытаниям, чтобы проверить заявленный уровень защиты. Сообщается, что в результате этих испытаний на демонстрационном образце остались десятки видимых следов от попаданий на нескольких участках корпуса.

Возобновление сотрудничества Paramount Group с Украиной – не первый опыт взаимодействия компании с оборонным сектором страны. Южноафриканская компания десятилетиями работала с украинскими партнерами над проектами по производству, техническому обслуживанию и капитальному ремонту бронетехники как западного, так и советского производства. Paramount также участвовала в качестве субподрядчика в программах модернизации вертолетов, удовлетворяя как потребности украинских военных, так и экспортные контракты.

Последняя инициатива компании свидетельствует о растущем интересе неевропейских и неамериканских оборонных компаний к украинскому рынку бронетехники, который стремительно расширяется из-за постоянных боевых потерь и потребности в платформах, адаптированных для ведения боевых действий высокой интенсивности.

