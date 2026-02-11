Войти
Сегодняшний кризис НАТО – это также и кризис американской культуры (Le Monde, Франция)

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Le Monde: кризис НАТО говорит о проблемах американской культуры

Кризис НАТО говорит о проблемах американской культуры, пишет Le Monde. Изначально базы США в Европе были не просто стратегическими аванпостами: одной из задач было превратить военных в распространителей культуры. Сегодняшний кризис говорит о том, что США больше не способны заявить о себе как о мировой державе, отмечает автор статьи.

С момента заключения Североатлантического договора американские военные гарантировали безопасность своих союзников во имя пошатнувшегося в последнее время идеала образа жизни, объясняет в своей колонке в Le Monde Франсуа Доплер-Сперанца, профессор, специализирующийся на истории и культуре Соединенных Штатов.

А что, если Организация Североатлантического договора (НАТО) одновременно также выступала инструментом созревания американской культуры? Североатлантический договор, подписанный 4 апреля 1949 года, поставил США в самый центр нового либерального международного порядка; он также предоставил Вашингтону удобную возможность разворачивать свои вооруженные силы без объявления об эскалации. Даже сегодня многие, не совсем разбираясь в терминах, говорят о "базах НАТО", хотя большинство из них – в частности, во Франции, – было создано на базе соответствующих двусторонних соглашений. То есть Альянс служил ширмой для постоянно растущего военного присутствия США.По состоянию на 2020 год [антрополог] Дэвид Вайн насчитал по всему миру около 800 военных объектов.

Однако случаи развертывания вооруженного контингента не сводились исключительно к логике войны. Рядовые солдаты, вернувшись домой, с удовольствием рассказывали о своих занятиях на природе в "стрелковых и охотничьих клубах", а высокопоставленные лица не скрывали удовольствия от игры в гольф на оборудованных на территории баз площадках. Являясь по своей природе закрытыми помещениями, базы, тем не менее, традиционно открывались для местного населения для проведения концертов, спортивных турниров и благотворительных мероприятий. В свою очередь, такие посещения военных баз надолго меняли чувства тысяч военнослужащих и их семей, о чем те иногда помнили даже по возвращении в Америку.

"Американизация" Старого Континента и глобализация Америки шли рука об руку. Базы были не просто стратегическими аванпостами, а местами человеческого контакта, где писалась – иногда в ходе совместных испытаний – общая история. Так, когда в 1953 году Северная Европа пострадала от наводнения, армия США мобилизовала свои силы для оказания помощи гражданскому населению. Казалось бы – в глазах высокопоставленного командования – имелись все основания объявить успешной доктрину боевой готовности (military readiness). Вместе с тем, произошедшее также убедило американских граждан, чья культура теперь носила отпечаток этого доброжелательного альтруизма, в том, что НАТО служит Америке.

Безопасность и процветание

Хотя взаимозависимость служила основой легитимности американского присутствия, главной задачей было превратить военных в распространителей своей культуры. С момента зарождения НАТО вооруженные силы стали передаточным звеном между культурой и эстетикой, представленной как новая, иногда вызывающая, иногда трансгрессивная, фигура современной и демократической нации. Посредством своих зарубежных баз США рассказывали о том, как они обеспечивали военную безопасность своих союзников во имя жизненного идеала, наиболее ярким свидетельством которого была их культура – напористая и свободная.

Помимо культурной политики, направленной на продвижение "общего наследия западной цивилизации", согласно формулировке, выведенной Государственным департаментом в 1954 года, сеть низовых организаций уделяла особое внимание массовой культуре как эталону вновь обретенного процветания. Холодильник, транзистор, джинсы или книга в мягкой обложке вторглись в повседневную жизнь местных жителей. Этот американский образ жизни, принятый, а затем адаптированный, другими, казался бесстрастным, деполитизированным, универсальным. Армия узаконила этот выбор, который, однако, не получил общенационального консенсуса как подлинное выражение американской культуры.

Безопасность и процветание составляли "два ядра одного и того же ореха", как заявлял, по его словам, один из представителей НАТО в 2001 году; США же формировали общенациональное повествование, которое представляло их защитниками "свободного" мира перед лицом "порабощенных" наций. Военные базы своей структурой придавали последовательности и устойчивости распространению американской культуры, в которой идея власти ассоциировалась со свободой. Таким образом, на протяжении всей холодной войны силами дипломатов появился культурный архипелаг.

Поляризация общества

Вплоть до начала XXI века эти истории пересекались: они сочетали в себе геополитические интересы и культурное влияние, придавая смысл жертвам, расходам, удаленности. Эта стратегия была основана на массовой культуре, однородной и прогнозируемой, которая формировалась с 1950-х годов за счет более региональных, популярных, укоренившихся культур – "народных". С войнами в Афганистане и Ираке закралось сомнение: лишилась бы Америка своей истории в пользу интернационализма, который больше не служит ее интересам?

Поляризация, которая пронизывает американское общество, больше не щадит институты, поддерживающие это повествование. Кризис НАТО цементирует этот разрыв в повествовании и показывает, что сегодня США не способны заявить о себе как о мировой державе – той "Америке в мире", к которой стремился [руководитель прессы] Генри Люс в своей редакционной статье 1941 года об "американском веке". Ветераны больше не знают, о чем говорить: некоторые отвергают обязательства; другие несут, как свой крест, свой идеал – единственный, когда-либо у них имевшийся. НАТО воплощает это противоречие и порождает сомнение: являются ли Соединенные Штаты по-прежнему ареной "сцен будущей жизни" [как выразился писатель Жорж Дюамель]? Таким образом, сегодняшний кризис НАТО – это также кризис американской культуры.

Долгое время Альянс терпели, как капризную и придирчивую, но прежде всего успокаивающую невесту – гарант порядка, миссии и коллективного смысла, распространяющую нарративы об американской мощи. Культурный архипелаг нейтрализован, повис в пустоте, внешние обязательства теряют всякую внутреннюю легитимность. Хотя вокруг звучат ритуальные скандирования "США! США!", эта нация, испытывающая головокружение от идентичности, пытается избавиться от терзающих ее сомнений.

