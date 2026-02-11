Войти
Военное обозрение

Охотившийся на российские БПЛА Ми-24 ВСУ встретился с вооружённой Р-60 «Геранью»

266
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Воздушные силы ВСУ потеряли очередной вертолет Ми-24. Как сообщают украинские ресурсы, машина использовалась в качестве охотника за российскими «Геранями».

Накануне вечером на украинских пабликах появилась информация о том, что 11-я отдельная бригада армейской авиации ВСУ «Херсон» потеряла очередной вертолет Ми-24 вместе с экипажем. Вертушка использовалась для перехвата российских дронов-камикадзе в ходе отражения ночных атак. Как предполагается, охотник сам стал жертвой, напоровшись на «Герань», несущую авиационную ракету Р-60. Такую информацию дают украинские ресурсы.

Русским удалось сбить украинский Ми-24 с помощью несущей ракету Р-60 БПЛА «Герань».

В 11-й бригаде потерю вертолета вместе с экипажем подтверждают, но подробности не приводят. Также нет информации, где конкретно был сбит вертолет, потому что подразделения бригады действуют сразу в нескольких областях, начиная от Запорожской и заканчивая Киевской.

Стоит отметить, что этот данный Ми-24 стал не первой «жертвой» российских «Гераней», до этого дроны-камикадзе сбили даже украинский истребитель Су-27.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Ми-24
Су-27
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.02 05:38
  • 14156
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 22:17
  • 0
Вершина диванно-искпердного идиотизма. Комментировать не буду - наслаждайтесь. :)
  • 10.02 22:04
  • 0
Комментарий к "Следующий хозяин Европы? Чем грозит новая мощь Германии (Foreign Affairs, США)"
  • 10.02 15:47
  • 1
Насколько эффективны западные ВВС и ВМФ для войны Запада против России?
  • 10.02 11:56
  • 4
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 10.02 11:55
  • 1
Следующий хозяин Европы? Чем грозит новая мощь Германии (Foreign Affairs, США)
  • 10.02 00:08
  • 0
Комментарий к ""Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО"
  • 09.02 21:41
  • 0
Комментарий к "В США заявили о ненависти НАТО к российским бомбардировщикам Ту-160М"
  • 09.02 18:25
  • 8
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 09.02 17:37
  • 122
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 09.02 16:24
  • 1
Константин Феоктистов: единственный в СССР беспартийный космонавт
  • 09.02 14:32
  • 1
Европа готовится к сближению с Владимиром Путиным (Foreign Policy, США)
  • 09.02 06:23
  • 0
О роли ТЯО в гипотетической войне - в том числе, с учетом планов СА 80-ых.
  • 09.02 05:42
  • 1
Ростех представит в Эр-Рияде комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 09.02 04:51
  • 2
Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»