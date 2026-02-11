Войти
США решили дать больше полномочий европейским генералам в командовании НАТО

Источник изображения: topwar.ru

Американские представители заявляют о том, что США не собираются выходить из состава Североатлантического альянса, однако пересмотрят своё участие в этом блоке. В частности, речь идёт о намерении передать командование силами НАТО, дислоцированными в Европе, европейским генералам.

Представитель НАТО озвучил намерение Соединённых Штатов «по-новому распределить обязанности высших и старших офицеров в альянсе»:

Теперь европейские генералы и адмиралы будут играют более заметную роль в военном руководстве НАТО.

Предполагается, что Пентагон передаст под европейское командование военную базу в Неаполе.

Немецкая пресса пишет о том, что европейские (британские) адмиралы якобы «могут войти и в состав командования объектом НАТО в американском Норфолке». Однако эксперты, комментируя эти публикации, заявляют, что вряд ли Пентагон на это пойдёт. Если только это не приманка для европейцев с тем, чтобы они раскошелились на военные объекты, находящиеся на территории Соединённых Штатов. Передавать же им бразды правления - вероятность невелика.

Достоверно известно о том, что пост главкома силами НАТО в Европе США сохранят за представителем собственного генералитета. Сейчас этот пост занимает генерал ВВС США Алексус Гринкевич, который, кстати, недавно участвовал в переговорном процессе в Объединённых Арабских Эмиратах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
