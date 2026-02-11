США поставили Армении дроны MQ-35A V-BAT для «поддержания мира» с Азербайджаном

Источник изображения: topwar.ru

Армения получила американские разведывательные беспилотники Shield AI MQ-35A V-BAT, о продаже партии дронов объявил находящийся в Ереване с визитом вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Соединенные Штаты налаживают военно-техническое сотрудничество с Арменией, предлагая ей «самые лучшие в мире» технологии, следует из заявления Вэнса на совместной с Пашиняном пресс-конференции. Одной из таких «технологий», видимо, являются БПЛА V-BAT, которые получил Ереван. Количество переданных дронов не называется, стоимость партии составляет 11 млн долларов. Как подчеркнул вице-президент США, сделка направлена на укрепление безопасности Армении и обеспечение «прочного и долговременного мира» между Арменией и Азербайджаном.

Лучший способ обеспечить мир — это создать реальное сдерживание, а лучший способ создать сдерживание — обладать лучшими военными технологиями в мире. Вашингтон располагает такими технологиями и намерен развивать оборонное сотрудничество с Ереваном.

Shield AI MQ-35A V-BAT — разведывательный беспилотник вертикального взлета и посадки с элементами искусственного интеллекта. Применялся украинскими войсками в зоне СВО, но большого распространения не получил.