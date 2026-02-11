Войти
Южная Корея предлагает новый фрегат HDF-6000 Hyundai

Источник изображения: topwar.ru

Южнокорейская компания HD Hyundai предлагает проект фрегата HDF-6000 как основы для создания надводного флота нового поколения, к которому намерена приступить Саудовская Аравия.

HDF-6000 позиционируется как многоцелевой фрегат, предназначенный для проведения длительных операций океанского размаха. Водоизмещение корабля составляет около 6500 т, длина 150 м, ширина 17,4 м, осадка 5,1 м, скорость до 29 узлов, автономность плавания до 45 дней, запас хода около 7000 морских миль, экипаж примерно 110 чел. В связи с этими габаритами в западной прессе отмечается:

По данным показателям корабль разместится на самой вершине класса фрегатов.

Фрегат будет способен выполнять весь спектр задач, будучи «всех дел мастером», – ПВО, ПКО, ПЛО, РЭБ. В основе боевой архитектуры лежит 48 ячеек ВПУ, которые можно снаряжать различными средствами поражения. Для уничтожения кораблей установлены две наклонные ПУ, в каждой из которых размещено по 4 ПКР. В носовой части расположено 76-мм орудие. За защиту на малой дистанции будет отвечать комплекс ближнего боя, за последний рубеж обороны – две 20-мм дистанционно управляемые установки и 4 огневые точки для крупнокалиберных пулемётов.

Возможности ПЛО обеспечиваются двумя трёхтрубными ЛА. Живучесть корабля повысится за счёт двух комплексов постановки ложных целей, системы РЭБ, приёмника лазерного предупреждения и специальных средств для борьбы с беспилотниками.

В ангаре фрегата сможет разместиться один вертолёт MH-60R. Предусмотрено место для 3 БПЛА S-300, которые расширят возможности разведки и целеуказания. Имеются свободные участки в надстройке и на палубе, что позволит установить два модуля контейнерного типа (с боевой начинкой или для специализированного оборудования) и перспективные вооружения.

Army Recognition

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Южная Корея
Продукция
SH-60
Компании
Hyundai
Проекты
БПЛА
