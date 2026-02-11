Азербайджан закупает в Словакии самоходные миномётные комплексы SAM120

Словацкое издание "Pravda" сообщило, что 8 февраля 2026 года на проходящей в Эр-Рияде в Саудовской Аравии международной оборонной выставке World Defense Show словацкая государственная компания ZŤS Spéciál подписала контракт на поставку Азербайджану 96 автоматических самоходных минометных комплексов SAM120 калибра 120 мм на сумму 210 млн евро. Контракт является частью подписанного рамочного соглашения на возможную поставку Азербайджану до 300 минометных комплексов SAM120 оценочной стоимостью до 650 млн евро.

Опытный образец 120-мм самоходного миномётного комплекса ZŤS Spéciál SAM120 на шасси автомобиля Tatra Force 815-7 (6×6) с бронекабиной Puma L2 Long (с) Lukáš Chovanec / dennikn.sk

C азербайджанской стороны соглашения подписала азербайджанская государственная компания "Научно-производственное предприятие "Иглин" (Iglin). Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что ZŤS Spéciál должна начать производство минометных комплексов сразу после подписания соглашения. Словакия хотела бы продемонстрировать первый образец комплекса, произведенный для Азербайджана, на оборонной выставке в Баку осенью 2026 года. "В то же время мы также обсудим приобретение лицензии и передачу возможности частичного или полного производства этого оружия в Азербайджане", - сказал Калиняк. "Это, вероятно, крупнейшая сделка, которую ZŤS Špeciál заключила за последнее время, а возможно, и за всю историю. Мы считаем, что это начало нового подъема уверенности словацкой оборонной промышленности в своих силах", - заявил министр.

120-мм автоматический минометный комплекс АМ120 (в самоходном исполнении SAM120) был впервые продемонстрирован ZŤS Špeciál на оборонной выставке IDEB Defence & Security 2024 в Братиславе в мае 2024 года. Комплекс представляет собой дистанционно управляемый башенный минометный модуль со 120-мм автоматическим минометом. В карусельном автомате заряжания находятся 35 мин, скорострельность заявляется 20 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы обычной 120-мм миной - до 8000 м. Управление модулем и стрельб осуществляются из кабины боевой машины, которая отделена от боевого модуля. Экипаж кабины может состоять из 2-4 человек в зависимости от требований заказчика. В качестве резервного способа возможно ведение огня расчетом непосредственно из боевого модуля, включая ручное заряжание.

На выставках минометный комплекс SAM120 демонстрируется в исполнении на шасси автомобиля Tatra Force 815-7 (6×6) с четырехместной бронекабиной Puma L2 Long и дизельным двигателем мощностью 300 кВт. Машина оснащена системой управления огнем Lansys производства словацкой компании Kerametal. Однако в какой комплектации SAM-120 заказаны Азербайджаном пока не сообщалось.

ZŤS Spéciál (входит в состав DMD Group, контролируемой министерством обороны Словакии) - ведущая оборонная компания Словакии, представляющая собой бывшее головное артиллерийское производство группы Skoda, размещавшееся с 1937 года в Дубнице-над-Вагом.

Опытный образец 120-мм самоходного миномётного комплекса ZŤS Spéciál SAM120 с минометным модулем АМ120 на шасси автомобиля Tatra Force 815-7 (6×6) с бронекабиной Puma L2 Long в экспозиции оборонной выставки IDET 2025 в Брно (Чехия), май 2025 года (с) Jakub Link-Lenczowski / MILMAG