Подлетная охота: «Шершни» защитят от атак дронов огнеметные системы

Новые БПЛА-перехватчики прошли испытания и скоро поступят в войска

На полигонах Российской армии в зоне СВО завершились испытания дронов-перехватчиков «Шершень», выяснили «Известия». Основная их задача — в ходе боя прикрывать тяжелые огнеметные системы (ТОС). Новые беспилотники могут самостоятельно засекать, идентифицировать и поражать цели. Эти возможности обеспечивают видеокамеры с высоким разрешением и программное обеспечение с искусственным интеллектом. Эксперты отмечают, что такие аппараты будут незаменимы для защиты от БПЛА не только ТОС, но и военных колонн, позиций, штабов и госпиталей, а также стратегически важных гражданских объектов.

Два «Шершня»

Дроны-перехватчики «Шершень» существуют в двух вариантах. Компактный БПЛА сделан для уничтожения целей на дальности до 50 м, более крупная машина — на расстоянии до 200 м. Программное обеспечение БПЛА с применением элементов искусственного интеллекта (ИИ) позволяет без участия оператора распознавать, отслеживать и атаковать дроны противника.

«Шершень» был сконструирован в подразделениях Вооруженных сил России. На днях завершились его испытания на полигонах в зоне проведения военной спецоперации, рассказали «Известиям» разработчики.

Цели аппарат обнаруживает с помощью видеокамер с высоким разрешением, а в темное время суток — инфракрасных камер и тепловизоров (этот режим называется «Сова»). Кроме того, при обнаружении угрозы на слух оператор может запустить машину — она сама найдет дрон противника и уничтожит его.

— Наша машина уничтожает дрон врага кинетическим ударом, то есть тараном, — пояснил «Известиям» один из разработчиков, Максим. — Его веса достаточно для того, чтобы сломать пропеллеры или замкнуть контактный взрыватель с усиками на FPV-камикадзе, что приведет к самоподрыву вражеского аппарата.

«Шершни» были разработаны прежде всего для защиты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек», «Тосочка» и др.

— Четыре «Шершня» можно установить на верхнюю плоскость пусковой установки ТОС, что обеспечит обзор на 360 градусов, то есть круговую оборону. Также БПЛА можно размещать в машинах сопровождения, — объяснил Максим. — Сейчас ТОС на боевой выезд сопровождает как минимум пять военнослужащих. Два бойца — это непосредственно экипаж, еще трое нужны для борьбы с дронами противника. Наши беспилотные аппараты, самостоятельно уничтожающие противника, позволят сократить количество бойцов, защищающих ТОС.

Кроме того, «Шершни» могут обеспечить «зенитный зонтик» над автомобильными или штурмовыми колоннами, объяснили разработчики.

— Машины способны действовать роем по 10–20 машин, — отметил Максим. — После запуска они сами найдут, поделят и уничтожат цели. Их также можно использовать для защиты штабов, госпиталей и военной техники. Компактный «Шершень» сможет использовать одиночный пехотинец. Ему надо будет определить направление, откуда слышен шум моторов БПЛА врага, и запустить нашу машину — дальше она всё сделает сама.

Важный шаг для защиты ТОС

Появление дронов-перехватчиков для защиты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» и «Тосочка» — это своевременный и крайне необходимый шаг в условиях интенсивного применения БПЛА противником, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Это особенно актуально, поскольку ТОС — это уникальное оружие для массированных поражений укреплений и техники противника. Их работа серьезно ускоряет продвижение наших штурмовых групп, — уточнил он. — Выжить после залпа ТОС невозможно, и враг это знает. По этой причине за огнеметными системами ведется охота.

Прежде всего такие «истребители дронов», как «Шершень», решают ключевую проблему: уничтожают БПЛА «Баба-яга» и FPV-дроны, которые охотятся за нашими ТОС при выходе на позиции, объяснил эксперт.

— Кроме того, они позволяют создавать рои для надежной защиты техники и людей, минимизируя риски для экипажей и повышая эффективность огневых ударов, — считает Василий Дандыкин.

Заявленный радиус в 200 м — это достаточное критическое расстояние для перехвата угрозы у самой ТОС, считает эксперт. Разработчикам стоит поработать над увеличением радиуса поражения, но в целом такие дроны усилят защиту ТОС от угроз с воздуха и наш наступательный потенциал, пояснил Василий Дандыкин.

Защита гражданской инфраструктуры

Разработанные для прикрытия ТОС системы будут незаменимы при обороне и гражданских объектов. Кинетический перехват воздушных целей дронами без боевой части — это не просто инновация, а насущная необходимость, особенно для гражданских организаций, охраняющих инфраструктурные объекты на территории России, рассказал «Известиям» главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

— Законодательство строго ограничивает применение взрывчатых веществ: боевые части на дронах для таких задач запрещены, что вынуждает организации, контролирующие воздушное пространство, переходить на таранный удар. Это эффективный метод: перехватчики поражают уязвимые элементы вражеских БПЛА — винтомоторную группу или другие критические узлы, — не создавая риска для наземных объектов, а также юридических проблем для их защитников, — подчеркнул он.

Такие дроны уже показали себя в защите ключевых объектов — от энергетики до транспорта. В отличие от традиционных средств ПВО они дешевы, мобильны и могут работать автономно или в рое с использованием ИИ, пояснил Дмитрий Кузякин.

Полки беспилотников уже в деле

Во всех пяти военных округах завершено формирование отдельных полков беспилотных систем, писали ранее «Известия». Они будут решать самый широкий спектр задач — от разведки до борьбы с вражескими дронами, от медицинской эвакуации до доставки боеприпасов на передовые позиции.

На вооружении новых воинских частей состоят беспилотники мультироторного и самолетного типа, перехватчики для борьбы с дронами противника, а также наземные роботизированные системы.

Полки смогут усиливать подразделения сухопутных войск, ведущие бои, для повышения их эффективности.

Снабжение БПЛА и другими роботизированными системами будет централизовано, что значительно облегчит обучение личного состава, снабжение и ремонт техники. В итоге в армии останутся наиболее оптимальные по соотношению боевых качеств, цены и возможностей по модернизации машины.

Новые полки смогут быстро реагировать на запросы других родов войск, которым будет нужна поддержка. Быстрая переброска такой части позволит обеспечить преимущество над частями противника на нужном участке фронта.

