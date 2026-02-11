«Преодолел главный недостаток «Вампира»: показан гранатомёт РПГ-29М

Источник изображения: topwar.ru

Впечатляющие боевые характеристики и простота в эксплуатации обеспечили большую популярность гранатомёта РПГ-29 «Вампир» в мире. На выставке WDS 2026 в Эр-Рияде НПО «Базальт» показало свою последнюю разработку – его глубоко модернизированную версию РПГ-29М. Зарубежные обозреватели обратили на изделие повышенное внимание. Так, в бразильском издании Tribuna do Sertão отмечается:

Новый продукт преодолел главный недостаток своего предшественника, став гораздо легче и увеличив дальность стрельбы, сохранив при этом свою огневую мощь.

Масса пускового устройства без заряда у базового варианта составляет 11,5–12,1 кг. Как утверждает «Ростех», конструкторам при создании новой версии удалось снизить вес в 3 раза, и он, судя по рекламному ролику, уменьшился до 4,4 кг (видимо, за счёт применения инновационных композитов и сплавов). Таким образом, РПГ-29М является более лёгким по сравнению даже с РПГ-7 (6,3 кг), имея при этом гораздо более мощную гранату (105 мм против 40).

При этом были разработаны и усовершенствованные боеприпасы к РПГ-29: тандемный ПГ-29ВМ (дальность прямого выстрела 700 м), предназначенный для эффективного уничтожения бронетехники; термобарический ТБГ-29ВМ (1000 м), обеспечивающий поражение живой силы как на открытой местности, так и в укрытиях; многоцелевой МГ-29М (1000 м), предназначенный для нейтрализации экипажей боевых машин, расчётов орудий и личного состава.

Столь существенный прирост в дальности огня (до 1 км – то есть в два раза) обусловлен уникальным сочетанием новой баллистики гранат и работы «умного прицела».

На левом фото – малогабаритный реактивный огнемёт МРО-А (сверху), РПГ-29М и новые боеприпасы к нему; на правом фото – экспозиция НПО «Базальт»:

Новый гранатомёт получил интегрированную СУО и новый ИК-прицел ИТП-ВГ-50. ИТП-50 построен на базе неохлаждаемой микроболометрической матрицы с высоким разрешением (640×480 пикселей с шагом 17 мкм), что позволяет эффективно обнаруживать цели в условиях нулевой видимости (дым, туман, полная темнота). Увеличение оптическое 1,76×. Цифровой зум 2×, 4× и 8×. Обнаружение ростовой фигуры на дальности до 1300–1500 м, распознавание цели на дистанции около 400–500 м. Угол поля зрения 12,4×9,3°.

В память прицела уже «зашиты» баллистические профили для различных типов стрелкового оружия и гранатомётов, что позволяет вносить поправки на дальность одним нажатием кнопки.

Вес самого прицела ИТП-50 составляет примерно 700–900 г (в зависимости от типа крепления и элементов питания), что делает его одним из самых лёгких в своём классе для матриц такого разрешения.