Для работы в режиме штурмовой артиллерии: боевые возможности новой РСЗО «Сарма»

Источник изображения: topwar.ru

Россия впервые продемонстрировала на выставке в Эр-Рияде новую 300-мм РСЗО «Сарма», предназначенную для нанесения массированных и высокоточных ударов по противнику, и быстрого уклонения от контрбатарейного огня.

Боевая машина, созданная на шасси КамАЗ-63501 8x8 с бронекабиной для экипажа из 3 чел., имеет 6 направляющих и дальность стрельбы до 120 км при использовании управляемых ракет. Имеется возможность автоматического управления огнём и интеграции с навигационной системой ГЛОНАСС/GPS. Комплекс совместим с 300-мм снарядами РСЗО «Смерч» и его модернизированной версии «Торнадо-С».

РСЗО «Сарма» (слева) и «Торнадо-С»:

Источник изображения: topwar.ru

Боевая масса составляет около 24 т, скорость на дороге до 95 км/ч, запас хода 1000 км, габариты 11,2х2,5х3,15 м, дорожный просвет 390 мм.

На новое изделие обратили внимание западные обозреватели:

«Сарма» имеет возможность работы в режиме штурмовой артиллерии благодаря высокой скорости выполнения огневой задачи и свёртывания.

Достигается это за счёт меньших габаритов, облегчённого шасси и меньшего БК (в два раза в сравнении со «Смерчем»). Машина гораздо компактнее и манёвреннее: она может «выскочить» на позицию, дать залп высокоточными снарядами по конкретным целям (узлам обороны, штабам) и уйти из-под ответного удара быстрее, чем её более тяжёлые собратья. Наличие бронированной кабины повышает защиту расчёта.

В «Ростехе» на днях пояснили, что партия РСЗО «Сарма» «уже проходит апробацию в зоне СВО».

