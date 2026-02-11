Войти
Иранский эксперт: невозможно договариваться с США — они всегда предадут вас

Источник изображения: topwar.ru

Профессор Тегеранского университета Сейед Маранди убежден, что любые договоренности с США бессмысленны, поскольку Вашингтон в конечном итоге неизменно с легкостью нарушает любые достигнутые соглашения. В качестве примера недоговороспособности США иранский эксперт приводит случай с файлами Эпштейна, публикация которых затронула в первую очередь вполне лояльных Вашингтону политиков из дружественных США стран.

По словам иранского ученого, в настоящее время Исламская Республика в достаточной степени готова к военному конфликту, потому что Тегеран готовился к возможной американской агрессии с момента вторжения США в Ирак. Все эти годы Иран наращивал свой военный потенциал, делая упор на ракетные вооружения. Помимо прочего, в настоящее время Иран обладает значительным арсеналом ракет средней дальности.

Настоящим врагом Ирана Маранди называет не Израиль, а США, поскольку именно Вашингтон является инициатором роста напряженности в регионе. В случае, если США все же решатся напасть на Иран, на Ближнем Востоке может начаться широкомасштабный вооруженный конфликт, который неизбежно затронет многие страны региона.

Между тем Израиль предупредил США, что Тель-Авив может в одностороннем порядке нанести удары по Ирану. Как пишет газета The Jerusalem Post, соответствующая информация уже доведена до чиновников Пентагона. Израиль опасается, что возможные удары США по Ирану будут носить ограниченный и символический характер, что противоречит позиции действующего правительства еврейского государства.

Страны
Израиль
Ирак
Иран
США
