"Калашников": "Скат-350М" получил свыше 40 доработок в 2025 году

Беспилотник "Скат-350М"
Беспилотник "Скат-350М".
Источник изображения: © Фото : Концерн "Калашников"

Российский разведывательный беспилотник является основным разведчиком для линейки барражирующих боеприпасов и артиллерии, которая сейчас работает в зоне СВО, отметили в концерне

ЭР-РИЯД, 9 февраля. /ТАСС/. Российский разведывательный беспилотник "Скат-350М" в 2025 году получил свыше 40 доработок на основе опыта применения в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель концерна "Калашников" в рамках выставки World Defence Show 2026 в Эр-Рияде.

"Скат-350М" - основной разведчик для всей нашей линейки барражирующих боеприпасов и артиллерии, которая сейчас работает в зоне СВО. Мы показываем этот аппарат на выставках не в первый раз, но раз за разом он меняется. Например, в 2025 году разработчики внесли более 40 доработок в этот комплекс, которые основаны на опыте его применения в зоне СВО и отзывах военнослужащих. Мы постоянно работаем и "Скат-350М" раз за разом становится все лучше и лучше. Можно сказать, что каждый раз в рамках выставок мы показываем новый аппарат", - сказал собеседник агентства.

Аппарат выпускается серийно и хорошо зарекомендовал себя в зоне спецоперации. "Можно с уверенностью говорить, что "Скат-350М" - рабочая лошадка и один из главных разведывательных тактических беспилотников, которые стоят на вооружении ВС РФ", - сказал официальный представитель концерна.

Выставка в Саудовской Аравии проходит с 8 по 12 февраля.

