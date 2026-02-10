"Беспилотные системы": мир отслеживает эффективность применяемой в бою техники РФ

В организации рассказали, что беспилотник Supercam S350 благодаря высоким результатам приобрел медийную популярность

ЭР-РИЯД, 9 февраля. /ТАСС/. Весь мир наблюдает за эксплуатацией российской техники, применяемой в современных вооруженных конфликтах. Об этом ТАСС заявил официальный представитель ГК "Беспилотные системы" в рамках международной выставки World Defence Show 2026 в Саудовской Аравии.

"Мы рассчитываем на большое внимание к презентации Рособоронэкспорта, в рамках которой будет представлена новая РСЗО "Сарма" совместно с нашим БПЛА Supercam S350 и комплексом управления артиллерией "Планшет-А". Это маркетинговая история, которую сейчас демонстрирует вся российская промышленность. Это не прожекты или красивые картинки, не разработки 2030-х годов, а техника, зарекомендовавшая себя в реальных современных боевых условиях. В мире сейчас идет несколько военных конфликтов, а весь остальной мир наблюдает, какая техника сейчас эксплуатируется в них и как себя показывает. Аппараты линейки Supercam, российская артиллерия и другие системы - то, что сегодня наглядно демонстрирует свою эффективность", - заявили в организации.

В "Беспилотных системах" подчеркнули, что беспилотник Supercam S350 благодаря высоким результатам приобрел медийную популярность. "Это также накладывает свой отпечаток, беспилотник очень распространен на фронте и входит в число основных разведывательных дронов ВС РФ. У аппарата есть также развитие, поскольку мы постоянно взаимодействуем с военнослужащими, которые его применяют, и вносим коррективы. Это живой процесс, Supercam постоянно развивается, получает новые возможности", - отметили там.

Рособоронэкспорт 9 февраля презентует зарубежной прессе новую РСЗО "Сарма", которая представлена в Эр-Рияде в составе единого разведывательно-ударного комплекса в качестве средства нанесения огневого поражения. Вместе с РСЗО показан беспилотник Supercam S350, предназначенный для разведки целей и целеуказания, а также комплекс средств автоматизации управления огнем артиллерии "Планшет-А" на бронированном шасси "Атлет".