Войти
ТАСС

"Беспилотные системы": мир отслеживает эффективность применяемой в бою техники РФ

150
0
0
Supercam S350
Supercam S350.
Источник изображения: © ГК "Беспилотные системы"

В организации рассказали, что беспилотник Supercam S350 благодаря высоким результатам приобрел медийную популярность

ЭР-РИЯД, 9 февраля. /ТАСС/. Весь мир наблюдает за эксплуатацией российской техники, применяемой в современных вооруженных конфликтах. Об этом ТАСС заявил официальный представитель ГК "Беспилотные системы" в рамках международной выставки World Defence Show 2026 в Саудовской Аравии.

"Мы рассчитываем на большое внимание к презентации Рособоронэкспорта, в рамках которой будет представлена новая РСЗО "Сарма" совместно с нашим БПЛА Supercam S350 и комплексом управления артиллерией "Планшет-А". Это маркетинговая история, которую сейчас демонстрирует вся российская промышленность. Это не прожекты или красивые картинки, не разработки 2030-х годов, а техника, зарекомендовавшая себя в реальных современных боевых условиях. В мире сейчас идет несколько военных конфликтов, а весь остальной мир наблюдает, какая техника сейчас эксплуатируется в них и как себя показывает. Аппараты линейки Supercam, российская артиллерия и другие системы - то, что сегодня наглядно демонстрирует свою эффективность", - заявили в организации.

В "Беспилотных системах" подчеркнули, что беспилотник Supercam S350 благодаря высоким результатам приобрел медийную популярность. "Это также накладывает свой отпечаток, беспилотник очень распространен на фронте и входит в число основных разведывательных дронов ВС РФ. У аппарата есть также развитие, поскольку мы постоянно взаимодействуем с военнослужащими, которые его применяют, и вносим коррективы. Это живой процесс, Supercam постоянно развивается, получает новые возможности", - отметили там.

Рособоронэкспорт 9 февраля презентует зарубежной прессе новую РСЗО "Сарма", которая представлена в Эр-Рияде в составе единого разведывательно-ударного комплекса в качестве средства нанесения огневого поражения. Вместе с РСЗО показан беспилотник Supercam S350, предназначенный для разведки целей и целеуказания, а также комплекс средств автоматизации управления огнем артиллерии "Планшет-А" на бронированном шасси "Атлет".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 02:28
  • 14122
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 00:08
  • 0
Комментарий к ""Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО"
  • 09.02 21:41
  • 0
Комментарий к "В США заявили о ненависти НАТО к российским бомбардировщикам Ту-160М"
  • 09.02 18:25
  • 8
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 09.02 17:37
  • 122
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 09.02 16:42
  • 3
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 09.02 16:24
  • 1
Константин Феоктистов: единственный в СССР беспартийный космонавт
  • 09.02 14:32
  • 1
Европа готовится к сближению с Владимиром Путиным (Foreign Policy, США)
  • 09.02 06:23
  • 0
О роли ТЯО в гипотетической войне - в том числе, с учетом планов СА 80-ых.
  • 09.02 05:42
  • 1
Ростех представит в Эр-Рияде комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 09.02 04:51
  • 2
Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»
  • 09.02 04:13
  • 2
В США российский Т-14 «Армата» сочли жертвой и тупиком в развитии
  • 09.02 04:06
  • 1
"Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО
  • 09.02 03:49
  • 0
Насколько эффективны западные ВВС и ВМФ для войны Запада против России?
  • 09.02 02:29
  • 3
Глава РАН Красников сообщил о развитии «роев» БПЛА в России