Ростех впервые покажет безэкипажный спасательный катер на выставке в Эр-Рияде

Комплекс R-SAVER-1 способен перевозить груз на расстояние до 800 км на скорости до 50 км/ч

Госкорпорация Ростех впервые продемонстрирует модель новейшего безэкипажного спасательного робототехнического морского комплекса R-SAVER-1. Новинку представят на международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2026 в Эр-Рияде.

Гражданский беспилотный катер R-SAVER-1 предназначен для оперативной доставки спасательного оборудования и специальных средств к месту чрезвычайных ситуаций на море. Например, к терпящему бедствие судну или объектам нефтегазодобычи на морском шельфе. Разработка позволит значительно ускорить работу по ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Беспилотный катер способен доставить грузы на расстояние до 800 км на скорости до 50 км/ч. При этом дрон может перевозить максимальную массу до 600 кг.

World Defense Show 2026 — одна из крупнейших международных выставок в сфере обороны и безопасности, которая пройдет с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде. Мероприятие организуется под патронажем министерства обороны Саудовской Аравии и объединяет ведущих мировых производителей вооружения и военной техники.