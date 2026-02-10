Бекхан Оздоев: Танки еще рано списывать со счетов

Индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех — о новинках России на World Defense Show 2026 в Эр-Рияде и что из новых систем апробируется в войсках

Россия увеличила в разы выпуск танков Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ. Техника постоянно дорабатывается и улучшается с учетом боевого опыта. И несмотря на заявления экспертов о вытеснении тяжелой техники дронами, «война будущего», вероятнее всего, будет носить более классический характер. При этом Госкорпорация Ростех в разы нарастила выпуск управляемых боеприпасов и активно развивает беспилотные технологии, создает интеллектуальные комплексы противодействия дронам, новые артиллерийские системы и многое другое.

Почему танки у России не закончатся, какие новинки Россия покажет в Эр-Рияде и что из новых систем апробируется в войсках, рассказал в интервью ТАСС, посвященном выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии, индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех, член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

— Бекхан Ибрагимович, какие топовые новинки Ростех представит на выставке?

— На выставке World Defense Show 2026 мы представляем передовые разработки предприятий Госкорпорации Ростех: реактивные системы залпового огня, зенитные ракетные комплексы, комплексы управления артиллерией, беспилотные системы, а также средства поражения бронетехники и широкую номенклатуру стрелкового вооружения. Все то, что всегда пользуется спросом на Ближнем Востоке.

Например, впервые будет демонстрироваться гранатомет РПГ-29М — глубоко модернизированный вариант хорошо зарекомендовавшего себя в бою РПГ-29. Он легче, получил всесуточный тепловизионный прицел с функцией системы управления огнем. У него также расширена номенклатура боеприпасов. Впервые покажем барражирующий боеприпас РУС-ПЭ — первый отечественный барражирующий боеприпас контейнерного размещения.

— Ранее сообщалось, что на World Defense Show будет впервые представлена РСЗО «Сарма». Расскажите подробнее об этой системе.

— Это продолжение линейки наших тяжелых РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С». «Сарма» также имеет калибр 300 мм, но меньшее число направляющих — 6 вместо 12. Это существенно снижает общую массу машины и увеличивает ее мобильность и проходимость. Кроме того, «Сарма» оснащена современной автоматизированной системой управления огнем, что позволяет быстрее и эффективнее применять ее в различных условиях боевой обстановки, сопрягать со многими разведывательными и боевыми системами.

«Сарма» так же, как и «Торнадо-С», успешно применяет новейшие управляемые снаряды, которые доказали свою эффективность в зоне СВО. Новая РСЗО способна вести огонь по заданным координатам с необорудованных позиций при развертывании с марша. Наши снаряды способны точно работать даже в условиях жесткого радиоэлектронного противодействия противника — это подтверждено в ходе реальных боевых действий. Также боевые машины РСЗО «Сарма» могут координировать свои действия, нанося групповые удары по целям с распределением объектов поражения.

Таким образом «Сарма» — это самая современная РСЗО, более мобильная и легкая, чем «Торнадо-С», но с такой же боевой эффективностью. В комбинации они обеспечат большую гибкость применения реактивной артиллерии, повысят эффективность поражения самых защищенных объектов с минимальным расходом боеприпасов. Партия таких машин уже поставлена в Вооруженные силы РФ и проходит всестороннюю апробацию в зоне проведения СВО.

— Достаточно ли в войска поставляется управляемых снарядов, чтобы такие системы, как «Сарма», могли раскрыть свой потенциал?

— Ростех обеспечивает беспрецедентные темпы поставки боеприпасов. Это касается как снарядов для ствольной артиллерии, так и реактивных снарядов для РСЗО, в том числе управляемых. С начала СВО общие объемы их производства выросли в десятки раз. То же самое касается высокоточных боеприпасов «Краснополь». И самое главное, наши высокоточные боеприпасы эволюционировали настолько, что способны, как говорят, бить белке в глаз. Могут поражать в том числе одиночные малогабаритные цели.

— А как обстоит сегодня дело с производством ствольной артиллерии?

— В войска регулярно идут новые гаубицы. Это как гусеничные «Мста-С», в том числе в самых последних модификациях, так и новые колесные «Мальвы» и «Гиацинты-К». Причем колесные гаубицы сочетают и классические артиллерийские решения, и новейшие достижения в части автоматизации и управления огнем.

Ключевыми их качествами, как и в случае с «Сармой», являются мобильность и новая система управления огнем. Колесные пушки могут разогнаться по шоссе до 90 км/ч. А высокая степень автоматизации позволяет сократить время на выполнение огневой задачи до двух-трех минут. Наши гаубицы сегодня демонстрируют высокую эффективность боевого применения в зоне СВО. Кроме того, используя этот опыт, все изделия непрерывно совершенствуются — в конструкцию вносятся изменения и улучшения.

— Ранее иностранные ресурсы неоднократно заявляли, что у России вот-вот закончатся танки. Мол, последние со складов достаем. А как на самом деле?

— Реальность демонстрирует обратное — в зоне проведения СВО неуклонно растет присутствие новой и модернизированной боевой техники. Это Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ. Наш концерн «Уралвагонзавод» нарастил выпуск танков в разы. Эта техника постоянно дорабатывается и улучшается с учетом реального боевого опыта. Существенно повышены боевые возможности и живучесть машин. Выстроена отточенная система их эвакуации и ремонта, что позволяет быстро возвращать танки в строй. Поэтому вынужден разочаровать врага: танки у нас не закончатся.

— Какие именно доработки внедряются в последних версиях российских боевых машин?

— Все последние версии боевых машин существенно доработаны в плане системы управления огнем, прицельных комплексов. Улучшена внутренняя эргономика боевых отделений — и в плане визуализации информации для экипажа, и в плане управления. Техника демонстрирует высокую точность стрельбы как прямой наводкой, так и с закрытых позиций. Сегодня уже танки во взаимодействии с БПЛА используются для снайперского поражения одиночных малоразмерных целей.

Естественно, существенно доработана защита наших машин, как пассивная, посредством установки дополнительных блоков динамической защиты и экранов различных типов, так и активная, посредством установки систем РЭБ и КАЗ, показывающих высокую эффективность при подавлении атакующих дронов.

— Все эти решения нередко критикуют. Более того, звучат радикальные мнения, что танки вообще больше не нужны, так как слишком уязвимы, дорого стоят, а эффективность их снижается.

— Современная война стала другой. Но это не означает, что танки пора списывать со счетов. Бои на Украине показывают, что в нужном месте в нужное время танк по-прежнему незаменим. Поэтому пусть критикуют, практика подтверждает правильность наших решений. Те же американцы сегодня фактически берут наши придумки и внедряют у себя на «Абрамсах», включая всеракурсную динамическую защиту и меры по снижению заметности боевой техники. Смотрят и в сторону снижения боевой массы своих танков для придания им большей динамичности на поле боя. Уверен, что и другие наши решения будут заимствовать.

Вся история танкостроения — это история эволюции. В начале XX века британский Mark I считался прорывом инженерной мысли, хотя с современной точки зрения этот танк никуда не годится — огромная тихоходная мишень на поле боя. В годы Великой Отечественной войны знаменитый Т-34 стал качественной заменой для легких танков 30-х годов с тонкой противопульной броней и довольно слабыми орудиями.

То есть танки будут совершенствоваться с учетом новых реалий. Уверен, что танк был, есть и еще долго будет грозной ударной силой на поле боя. Другой вопрос, что танк, возможно, станет беспилотным и сильно изменится — работы в этом направлении ведутся во всем мире, и у нас тоже.

— Раз уж заговорили о беспилотниках, какие новинки здесь у Ростеха?

— Сегодня в зоне проведения специальной военной операции применяется более 10 типов разведывательных и ударных беспилотников, которые выпускают предприятия Ростеха. Отмечу, что наши предприятия делают большую номенклатуру компонентов для них — двигатели, электронику, системы навигации и управления.

Отмечу такие изделия, как «Суперкам», «Скат», линейка «Кубов». С помощью наших аппаратов разведаны и уничтожены уже тысячи целей противника. Многие аппараты работают в связке — разведчик плюс барражирующий боеприпас. Это обеспечивает высокую гибкость применения в зависимости от тактической обстановки и позволяет оперативно поражать в том числе внезапно вскрывающиеся цели. То есть на базе наших решений на поле боя формируются целые беспилотные разведывательно-ударные контуры.

Из новинок отдельно остановлюсь на новых беспилотниках самолетного типа. Эти дроны также активно применяются в зоне СВО. Могут использоваться как в разведывательном, так и в ударном варианте. Их отличает простота исполнения и освоения боевыми расчетами. Стоят относительно дешево, а эффективность высокая.

Еще одна наша новая разработка — барражирующий боеприпас. Аппарат с Х-образным крылом и дальностью применения почти под сотню километров. Его боевой части достаточно, чтобы вывести из строя танк, БМП, комплекс ПВО, пункт управления БПЛА, командный пункт и так далее. Эти барражирующие боеприпасы отличаются высокой помехоустойчивостью и отличной маневренностью, что позволяет пикировать на цель с удобных ракурсов, попадать в самые уязвимые места.

— Недавно сообщалось о поставках в войска антидроновой системы «Зубр». Насколько она эффективна в реальных боевых условиях?

— «Зубр» базируется на решениях, уже доказавших свою эффективность. Напомню, что это разработка нашего холдинга «Высокоточные комплексы». Комплекс умеет засекать как крупные, так и малоразмерные воздушные объекты с любых ракурсов. Его средства обнаружения автоматически берут БПЛА противника на сопровождение и передают данные боевому модулю. Эффективность очень высокая: ни один беспилотник, попадающий в зону действия «Зубра», почти не имеет шансов уйти. Это подтверждается в боевых условиях.

Еще одно решение — новая версия «Панциря» — «Панцирь-СМД-Е». Он разрабатывался специально для защиты стационарных объектов. Наряду с обычными зенитными управляемыми ракетами для увеличения боекомплекта и поражения дронов в ближней зоне на нем могут применяться мини-ЗУР. Впрочем, полный спектр ракет может применяться на всей линейке «Панциря». Эти комплексы сейчас участвуют в боевых действиях и сбивают цели любой сложности.

Добавлю, что «Высокоточные комплексы» сегодня предлагают целый ряд эффективных решений для борьбы с беспилотниками, которые могут применяться совместно. Так, например, СКВП может давать целеуказания как для «Панциря», так и для «Зубра». Равно как и «Зубр» может наводиться «Панцирем». А «Зубр», в свою очередь, для поражения целей может использовать патроны «Многоточие».

— Какие еще новые системы против БПЛА есть у Ростеха?

— Новейшая радиолокационная станция обзора воздушного пространства, которая может быть размещена на пикапы и другой автотранспорт. Система может обнаруживать беспилотники разных типов, в том числе микро-БПЛА. Это не просто очередная РЛС, а следствие целой эволюции систем и технологий, в том числе в реальной боевой среде, что гарантирует высокую эффективность. Еще один большой плюс — в ее высокой мобильности: РЛС может работать как с неподготовленных позиций, так и на марше при коротких остановках, что обеспечивает ее собственную высокую выживаемость.

Также ее преимущество — в многофункциональности: кроме обнаружения беспилотников система может работать в режиме контрбатарейной борьбы — засекать мины и снаряды, а затем выдавать целеуказания различным средствам поражения. Комплекс уже успешно применяется в зоне СВО.

— Одним из последних средств против беспилотников в зоне СВО стали патроны «Многоточие». Можете рассказать о них подробнее?

— Боевые действия в зоне СВО называют войной дронов, потому что беспилотники атакуют и технику, и бойцов со всех сторон. Поэтому существенным рубежом обороны становится личное стрелковое оружие бойцов, экипажей боевых машин. Для стрельбы по дронам применяют как нарезное, так и гладкоствольное оружие. Очевидно, что обычные боеприпасы для этой цели не совсем подходят, поэтому мы закрыли обе ниши.

Для ружей наши специалисты создали специализированные дробовые патроны линейки IGLA. Они содержат высокопрочную дробь из вольфрамового сплава, которая на дистанции 100 м пробивает алюминиевую пластину 4 мм. Этого достаточно, чтобы поразить дрон из твердых пластмасс и железа. Патроны серийно производятся и поставляются в подразделения ВС РФ, выполняющие боевые задачи.

Другой эффективный вариант борьбы с беспилотниками — патроны «Многоточие» для нарезного автоматического оружия. Фактически это стандартные патроны 5,45×39 и 7,62×39, но с хитрой пулей, которая при вылете из канала ствола разделяется на три части. В итоге это обеспечивает высокую плотность огня. То есть сбить маленький дрон, выстрелив сразу тремя пулями, намного проще, чем одной.

— Возвращаясь к разговору о танках. Сегодня есть точка зрения, что в будущем дроны станут основным средством войны, а классические системы, ту же бронетехнику, можно списывать в утиль. Что вы думаете по этому поводу?

— Это довольно популярное мнение, и оно имеет право на жизнь. Еще раз подчеркну, что Ростех активно развивает беспилотные технологии, технологии автоматизации, наращивает производство отечественных электронных и других компонентов, которые нужны для выпуска дронов, причем не только воздушных, но и наземных, и морских. То есть мы идем в ногу со временем.

В то же время нельзя сделать категоричный вывод о том, что будущая война — это исключительно «война дронов». На мой взгляд, авторы этой идеи пытаются делать универсальные выводы на основе специфического опыта СВО, и их подводит, что называется, слишком приближенная оптика. Развитие дронов — крайне важный вопрос, однако, по моему мнению, война будущего, к примеру, может предполагать более классический характер, со значительно большей концентрацией сил и средств, быть больше по масштабу и стремительности, и по мощности применяемых средств.

Дроны в таких условиях сразу уйдут на второй план. А танки, кстати, в условиях интенсивной войны будут востребованы больше, как самые устойчивые машины поля боя, которые сохраняют боеспособность даже в условиях применения оружия массового поражения. Именно поэтому, если внимательно присмотреться, Запад делает упор на развитии ракетных и гиперзвуковых технологий, на дальнейшем развитии авиации, флота, на создании космических боевых систем. И при этом не собирается списывать бронетехнику, а, напротив, планирует создание новых образцов. Потому что при массированном ударе гиперзвуковым оружием, в том числе со специальными боевыми частями, беспилотники не помогут.

Нельзя забывать и о том, что системы противодействия дронам также не стоят на месте. Будут совершенствоваться системы ПВО, нарастать число дронов-перехватчиков, развиваться лазерные и электромагнитные системы противодействия. Это может свести на нет возможность эффективного применения противником беспилотников вообще. Будь у него их хоть сотни тысяч.

Вячеслав Иванов, Гулия Леваненкова