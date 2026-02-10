Войти
Ростех

«Калашников» представляет в Эр-Рияде новейшую экипировку для жаркого климата

137
0
0
«Калашников» представляет в Эр-Рияде новейшую экипировку для жаркого климата
«Калашников» представляет в Эр-Рияде новейшую экипировку для жаркого климата.
Источник изображения: АО «Концерн «Калашников»

В составе экспозиции — линейка одежды, модульная разгрузочная система 2.0, бронешлем по классу защиты Бр2, а также рюкзак Т15/Т30

Компания «Триада-ТКО» (концерн «Калашников») представляет новейшую экипировку, адаптированную для применения в жарком климате, на всемирной оборонной выставке World Defense Show 2026 (Эр-Рияд, Королевство Саудовская Аравия).

Новая линейка одежды адаптирована для применения в жарком климате. Изделия обладают высоким уровнем паропроницаемости, высокоэластичные материалы обеспечивают полную свободу движений, а элементы одежды, выполненные из мембраны, — защищают от осадков. Облегченные версии утепленных моделей L7A сохраняют тепло при околонулевой и умеренных минусовых температурах до −10 °С.

Новая модульная разгрузочная система 2.0 (МРС 2.0) с возможностью адаптации изделия под различные задачи может применяться в качестве нагрудно-разгрузочной системы — облегченной версии снаряжения. Данная конфигурация позволяет адаптировать изделие под применение в условиях высокой активности и обеспечивает оптимальную терморегуляцию в жаркую погоду.

В составе экспозиции — бронешлем по классу защиты Бр2 (исп. Б) с массой не более 1350 г с противоосколочной стойкостью V50% не менее 630 м/с. Совместим со средствами защиты слуха и обеспечивает возможность размещения дополнительного приборного оснащения.

Рюкзак Т15/Т30, совместимый с МРС 2.0, — элемент снаряжения для транспортировки грузов с изменяемым объемом от 15 до 30 литров.

Выставка WDS 2026 в Эр-Рияд продлится до 12 февраля включительно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 02:28
  • 14122
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 00:08
  • 0
Комментарий к ""Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО"
  • 09.02 21:41
  • 0
Комментарий к "В США заявили о ненависти НАТО к российским бомбардировщикам Ту-160М"
  • 09.02 18:25
  • 8
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 09.02 17:37
  • 122
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 09.02 16:42
  • 3
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 09.02 16:24
  • 1
Константин Феоктистов: единственный в СССР беспартийный космонавт
  • 09.02 14:32
  • 1
Европа готовится к сближению с Владимиром Путиным (Foreign Policy, США)
  • 09.02 06:23
  • 0
О роли ТЯО в гипотетической войне - в том числе, с учетом планов СА 80-ых.
  • 09.02 05:42
  • 1
Ростех представит в Эр-Рияде комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 09.02 04:51
  • 2
Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»
  • 09.02 04:13
  • 2
В США российский Т-14 «Армата» сочли жертвой и тупиком в развитии
  • 09.02 04:06
  • 1
"Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО
  • 09.02 03:49
  • 0
Насколько эффективны западные ВВС и ВМФ для войны Запада против России?
  • 09.02 02:29
  • 3
Глава РАН Красников сообщил о развитии «роев» БПЛА в России