«Калашников» представляет в Эр-Рияде новейшую экипировку для жаркого климата.

В составе экспозиции — линейка одежды, модульная разгрузочная система 2.0, бронешлем по классу защиты Бр2, а также рюкзак Т15/Т30

Компания «Триада-ТКО» (концерн «Калашников») представляет новейшую экипировку, адаптированную для применения в жарком климате, на всемирной оборонной выставке World Defense Show 2026 (Эр-Рияд, Королевство Саудовская Аравия).

Новая линейка одежды адаптирована для применения в жарком климате. Изделия обладают высоким уровнем паропроницаемости, высокоэластичные материалы обеспечивают полную свободу движений, а элементы одежды, выполненные из мембраны, — защищают от осадков. Облегченные версии утепленных моделей L7A сохраняют тепло при околонулевой и умеренных минусовых температурах до −10 °С.

Новая модульная разгрузочная система 2.0 (МРС 2.0) с возможностью адаптации изделия под различные задачи может применяться в качестве нагрудно-разгрузочной системы — облегченной версии снаряжения. Данная конфигурация позволяет адаптировать изделие под применение в условиях высокой активности и обеспечивает оптимальную терморегуляцию в жаркую погоду.

В составе экспозиции — бронешлем по классу защиты Бр2 (исп. Б) с массой не более 1350 г с противоосколочной стойкостью V50% не менее 630 м/с. Совместим со средствами защиты слуха и обеспечивает возможность размещения дополнительного приборного оснащения.

Рюкзак Т15/Т30, совместимый с МРС 2.0, — элемент снаряжения для транспортировки грузов с изменяемым объемом от 15 до 30 литров.

Выставка WDS 2026 в Эр-Рияд продлится до 12 февраля включительно.